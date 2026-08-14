Noul derapaj al lui Gigi Becali. Patronul FCSB râde de noul acționar al Universității Craiova: ”Ăla cu circăreala?”

Publicat 14 aug. 2026, 15:23 Actualizat 14 aug. 2026, 15:24 Sursă Realitatea PLUS

Gigi Becali a avut un nou derapaj în direct, după ce a auzit că actorul Mihai Bobonete a devenit acționar al Universității Craiova. Patronul FCSB a reacționat ironic la adresa noului acționar al echipei din Bănie, spunând: „Ăla cu circăreala? O să fie faimoasă pentru caterincă Craiova”.

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