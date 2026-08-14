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Sport· 1 min citire

Noul derapaj al lui Gigi Becali. Patronul FCSB râde de noul acționar al Universității Craiova: ”Ăla cu circăreala?”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 15:23
Actualizat14 aug. 2026, 15:24
SursăRealitatea PLUS

Gigi Becali a avut un nou derapaj în direct, după ce a auzit că actorul Mihai Bobonete a devenit acționar al Universității Craiova. Patronul FCSB a reacționat ironic la adresa noului acționar al echipei din Bănie, spunând: „Ăla cu circăreala? O să fie faimoasă pentru caterincă Craiova”.

”Eu sunt generalul”

„Bobonete? A, deci, ăla cu circăreala, nu? Acuma, chiar nu mai am niciun fel de treabă! Nu mai am nicio treabă! Păi dacă au luat și la servicii pe Bobonete... Apoi, foarte bine pentru...Lasă să iasă caterincă pe-acolo! O să fie faimoasă în caterincă Craiova! Păi ce să fie? Cum să îl iei acționar pe... actorul de caterincă? Băi, poți să-mi dai și-un miliard, dacă ești actor de caterincă, n-am nevoie de tine! Eu îi decapitez! Chiar dacă joc eu, nu joc eu, îi decapitez eu. Eu sunt generalul!”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

Mihai Bobonete, actor cunoscut în România și suporter al oltenilor, a anunțat că a intrat oficial în acționariatul echipei din Bănie. Vestea a fost luată în derâdere de Gigi Becali care a izbucnit în râs.

Nu este primul derapaj al latifundiarului din Pipera. În trecut el a jignit în multiple rânduri atât jurnaliști cât și rivali din fotbal. 

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