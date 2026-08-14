Advertising
Advertising
Sport· 1 min citire
Noul derapaj al lui Gigi Becali. Patronul FCSB râde de noul acționar al Universității Craiova: ”Ăla cu circăreala?”
FOTO: Arhivă
Publicat14 aug. 2026, 15:23
Actualizat14 aug. 2026, 15:24
SursăRealitatea PLUS
Gigi Becali a avut un nou derapaj în direct, după ce a auzit că actorul Mihai Bobonete a devenit acționar al Universității Craiova. Patronul FCSB a reacționat ironic la adresa noului acționar al echipei din Bănie, spunând: „Ăla cu circăreala? O să fie faimoasă pentru caterincă Craiova”.
Citește și
- 13:42Doliu în sport. Boxerul care a rămas cu leziuni cerebrale după un meci controversat și-a pierdut viața
- 23:29Gabriela Ruse, victorie categorică la Cincinnati Open! Românca s-a calificat în turul doi
- 20:16David Popovici, în finala de 200 m liber la Europenele de natație de la Paris. Românul a câștigat semifinala
- 17:24Dinamo – FCSB are stadion! Unde va avea loc primul derby al sezonului din Superliga
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News