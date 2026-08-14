Doliu în sport. Boxerul care a rămas cu leziuni cerebrale după un meci controversat și-a pierdut viața

Fostul boxer portorican Prichard Colón a murit la vârsta de 33 de ani, după mai bine de un deceniu în care s-a confruntat cu urmările unei grave leziuni cerebrale suferite în timpul unui meci de box. Cariera sportivului fusese întreruptă brutal în 2015, după confruntarea cu Terrel Williams, iar de atunci viața sa s-a schimbat complet.
Anunțul privind decesul lui Prichard Colón a fost făcut de tatăl său, Richard Colón, prin intermediul unui mesaj public. Familia i-a fost alături fostului pugilist în toți acești ani, perioadă în care acesta a avut nevoie de îngrijire permanentă.
Prichard Colón, o carieră promițătoare încheiată brusc
Înainte de accidentarea care avea să-i schimbe destinul, Prichard Colón era considerat unul dintre cei mai talentați boxeri portoricani ai generației sale.
În 2015, înaintea partidei cu Terrel Williams, sportivul avea un palmares impresionant: 16 victorii din tot atâtea meciuri disputate, dintre care 13 obținute înainte de limită, prin KO.
Confruntarea cu Williams avea însă să fie ultima sa partidă profesionistă.
Meciul din 2015 care i-a schimbat viața
În timpul luptei, Colón s-a plâns în repetate rânduri că adversarul său îl lovește în partea din spate a capului, lovituri interzise în box.
Sportivul i-ar fi atras atenția arbitrului asupra acestor lovituri, însă meciul a continuat. La final, problemele grave aveau să devină evidente.
După ce a ajuns la vestiare, Prichard Colón a început să se simtă rău, a vomitat și s-a prăbușit. A fost transportat de urgență la spital, unde medicii au descoperit o hemoragie subdurală, provocată de acumularea de sânge în interiorul craniului și de presiunea exercitată asupra creierului.
Medicii au intervenit chirurgical pentru a trata leziunea cerebrală, însă starea pugilistului era extrem de gravă.
A stat 221 de zile în comă
Prichard Colón a intrat în comă în urma traumatismului cerebral. El avea să se trezească după 221 de zile, însă nu și-a mai putut recupera funcțiile neurologice în mod normal.
După revenirea din comă, fostul boxer a rămas cu sechele neurologice severe. Nu a mai putut merge și nu a mai putut comunica verbal fără sprijin specializat.
Familia sa a devenit principalul său sprijin, ocupându-se de îngrijirea lui pe parcursul anilor care au urmat tragediei.
Tatăl lui Prichard Colón a anunțat moartea sportivului
Richard Colón a transmis vestea morții fiului său într-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale.
„Cu mare regret vă anunț că fiul meu, Prichard, a plecat din această lume”, a transmis tatăl boxerului, exprimându-și recunoștința față de oamenii care au fost alături de familie și s-au rugat pentru sportiv de-a lungul anilor.
Familia a încercat inclusiv să-i îndeplinească una dintre dorințele importante: aceea de a reveni în Puerto Rico pentru o vacanță. Din păcate, acest plan nu a mai putut fi realizat.
O poveste care a impresionat lumea boxului
Destinul lui Prichard Colón a devenit, în timp, unul dintre cele mai cunoscute exemple privind consecințele dramatice pe care le poate avea un traumatism cerebral suferit în ring.
La momentul accidentării, pugilistul avea doar 23 de ani și se afla într-o perioadă în care cariera sa părea să se îndrepte către cele mai importante confruntări ale boxului profesionist.
În loc să-și continue ascensiunea sportivă, Colón a petrecut următorii 11 ani luptând pentru supraviețuire și recuperare, înconjurat de familia sa.
Prichard Colón a murit la 33 de ani, lăsând în urmă o poveste care a readus în atenție riscurile extrem de grave asociate loviturilor la cap în boxul profesionist.