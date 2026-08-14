Doliu în sport. Boxerul care a rămas cu leziuni cerebrale după un meci controversat și-a pierdut viața

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 aug. 2026, 13:42

Fostul boxer portorican Prichard Colón a murit la vârsta de 33 de ani, după mai bine de un deceniu în care s-a confruntat cu urmările unei grave leziuni cerebrale suferite în timpul unui meci de box. Cariera sportivului fusese întreruptă brutal în 2015, după confruntarea cu Terrel Williams, iar de atunci viața sa s-a schimbat complet.

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