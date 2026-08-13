Dinamo – FCSB are stadion! Unde va avea loc primul derby al sezonului din Superliga

S-a stabilit unde se va disputa primul derby Dinamo – FCSB din acest sezon. Meciul din etapa a opta a Ligii 1 va avea loc la Cluj-Napoca, pe Cluj Arena, pe 5 septembrie.
Pentru prima dată, marele derby al fotbalului românesc se va disputa în afara Bucureștiului. Dinamo va fi gazdă pe Cluj Arena, stadion cu o capacitate de peste 30.000 de locuri, după ce varianta Arena Națională a devenit imposibilă.
Dinamo – FCSB, derby la Cluj Arena
Decizia vine și în contextul în care Dinamo are o susținere importantă în Ardeal, iar relația de prietenie dintre galeriile lui Dinamo și Universitatea Cluj ar putea aduce un sprijin suplimentar pentru formația pregătită de Nuno Campos.
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a transmis că echipa sa nu are nicio problemă cu mutarea partidei la Cluj.
„Sunt aceleași condiții, că noi jucăm în deplasare. Știm despre relația dintre suporterii lui U Cluj și ai lui Dinamo. Nu contează, e foarte bine. Putem merge să jucăm la Cluj fără probleme”, a declarat oficialul campioanei.
Arena Națională a ieșit din calcul din cauza festivalurilor și a gazonului
Andrei Nicolescu a încercat să obțină Arena Națională pentru organizarea derby-ului și a discutat inclusiv cu primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Planul a căzut însă definitiv din cauza programului arenei.
Între 4 și 6 septembrie este programat un festival gastronomic pe Arena Națională, după ce, la finalul lunii august, stadionul va găzdui și un festival de muzică. Gazonul, afectat de evenimentele organizate pe stadion, urmează să fie schimbat, iar timpul nu ar fi fost suficient pentru înlocuirea suprafeței de joc înaintea derby-ului.
Dinamo a disputat până acum meciurile de acasă pe stadionul Arcul de Triumf, cu o capacitate de aproximativ 8.000 de locuri. Conducerea „câinilor” a căutat însă o arenă mai mare pentru confruntarea cu FCSB, pentru a permite accesul unui număr mult mai mare de suporteri.
Cluj Arena a devenit soluția ideală și pentru că Universitatea Cluj va evolua în deplasare, la Universitatea Craiova, în etapa a opta. În plus, gazonul stadionului va fi înlocuit după festivalul Untold, astfel că suprafața de joc ar urma să fie în condiții foarte bune pentru derby.