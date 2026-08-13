Dinamo – FCSB are stadion! Unde va avea loc primul derby al sezonului din Superliga

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 17:24

S-a stabilit unde se va disputa primul derby Dinamo – FCSB din acest sezon. Meciul din etapa a opta a Ligii 1 va avea loc la Cluj-Napoca, pe Cluj Arena, pe 5 septembrie.

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