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Sport· 2 min citire
Jeff Bezos intră în fotbal: mutarea uriașă pregătită la Liverpool poate schimba definitiv clubul
Jeff Bezos
Un consorțiu de investitori în care sunt implicați fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și cofondatorul Facebook, Eduardo Saverin, este în negocieri avansate pentru achiziționarea unei participații de aproximativ o treime la clubul englez Liverpool.
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