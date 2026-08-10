Jeff Bezos intră în fotbal: mutarea uriașă pregătită la Liverpool poate schimba definitiv clubul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 16:11

Un consorțiu de investitori în care sunt implicați fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și cofondatorul Facebook, Eduardo Saverin, este în negocieri avansate pentru achiziționarea unei participații de aproximativ o treime la clubul englez Liverpool.

Distribuie articolul