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Jeff Bezos intră în fotbal: mutarea uriașă pregătită la Liverpool poate schimba definitiv clubul

Jeff Bezos

Jeff Bezos

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 16:11

Un consorțiu de investitori în care sunt implicați fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și cofondatorul Facebook, Eduardo Saverin, este în negocieri avansate pentru achiziționarea unei participații de aproximativ o treime la clubul englez Liverpool.

Grupul este condus de omul de afaceri Amit Bhatia, ginerele magnatului siderurgic Lakshmi Mittal și fost acționar la Queens Park Rangers. Conform Sky News, actualul proprietar al clubului, Fenway Sports Group (FSG), ar putea anunța tranzacția chiar în această săptămână.

Liverpool, evaluat la aproape 6 miliarde de dolari

Evaluarea vehiculată în cadrul negocierilor ridică valoarea lui Liverpool la aproximativ 4,4 miliarde de lire sterline (circa 5,9 miliarde de dolari), ceea ce ar plasa clubul printre cele mai valoroase din istoria fotbalului.

FSG a preluat Liverpool în 2010 și a menținut controlul asupra clubului, deși în ultimii ani a explorat opțiuni pentru atragerea unor investiții externe. Până în acest moment, nici reprezentanții Liverpool, nici cei ai FSG nu au comentat informațiile privind tranzacția.

FSG, aproape de un acord istoric

Posibila schimbare de acționariat vine într-un moment de tranziție pentru clubul de pe Anfield. Liverpool a câștigat titlul din Premier League în 2025, însă ulterior a trecut prin modificări importante la nivel sportiv și administrativ. Antrenorul Arne Slot a fost demis în luna mai, iar atacantul Mohamed Salah a părăsit echipa, semnând cu Trabzonspor.

De asemenea, Michael Edwards, considerat unul dintre arhitecții succesului recent al clubului, inclusiv al primului titlu de campioană după 30 de ani, a plecat din funcția de director executiv al departamentului de fotbal în luna iulie.

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