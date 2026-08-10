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Vlad Mihalache, un record național la 50 m fluture și calificare în semifinale la Europenele de la Paris

Vlad Mihalache

Vlad Mihalache

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 13:51

Vlad Mihalache a stabilit un nou record național și s-a calificat în semifinalele probei de 50 m fluture, luni, la Campionatul European de natație pentru seniori de la Paris, potrivit Federației Române de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM).

Sportivul român a încheiat cursa în 23,23 secunde, performanță care reprezintă un nou record național la categoria +19 ani și îi asigură prezența în semifinalele programate în această seară, de la orele 19:30 și 19:33.

Record național pentru Vlad Mihalache la Europenele de natație de la Paris

În aceeași probă, Denis Popescu a fost eliminat în serii, după ce a fost cronometrat cu timpul de 23,44 secunde.

La 400 m mixt, Matei Cristian State a înregistrat timpul de 4:23.44 minute, insuficient pentru calificarea în fazele superioare ale competiției.

De asemenea, Darius Coman a ratat accederea în semifinale la 100 m bras, fiind eliminat în serii cu timpul de 1:01.36 minute.

Rezultatele complete ale sportivilor români în sesiunea de dimineață de luni:

400 m mixt: Matei Cristian State – 4:23.44 min. – eliminat în serii

50 m fluture: Vlad Mihalache – 23.23 s – record național (+19 ani), calificat în semifinale; Denis Popescu – 23.44 s – eliminat în serii

100 m bras: Darius Coman – 1:01.36 min. – eliminat în serii

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