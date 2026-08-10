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Sport· 1 min citire
Vlad Mihalache, un record național la 50 m fluture și calificare în semifinale la Europenele de la Paris
Vlad Mihalache
Vlad Mihalache a stabilit un nou record național și s-a calificat în semifinalele probei de 50 m fluture, luni, la Campionatul European de natație pentru seniori de la Paris, potrivit Federației Române de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM).
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