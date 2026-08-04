România, cu 13 atleți la Campionatele Europene de atletism de la Birmingham. Bonusuri de 500.000 de euro

România va fi reprezentată de 13 atleți la Campionatele Europene de atletism în aer liber de la Birmingham, competiție programată între 10 și 16 august. Lotul tricolor este format din șase sportive și șapte sportivi.
La feminin, România va concura prin Andrea Eșanu-Miklos, la 400 m, Diana Ana Maria Ion și Andreea Taloș, la triplu salt, Mihaela Blaga, la 3.000 m obstacole, precum și Alina Rotaru-Kottmann și Ramona Verman, la săritura în lungime.
Delegația masculină îi include pe Andrei Toader, la aruncarea greutății, Alin Firfirică, la aruncarea discului, Mihai Dringo, la 400 m, Valentin Androne, la săritura în înălțime, Alin Anton, la 110 m garduri, Gabriel Bitan, la săritura în lungime, și Nicolae Soare, la maraton.
Bonusuri pentru performanțe
European Athletics va acorda și la ediția din acest an trofeele „Gold Crown”, lansate la Campionatele Europene de la Roma, din 2024. Cele mai valoroase zece performanțe ale întrecerilor, calculate conform tabelelor de punctaj World Athletics, vor primi fiecare câte un bonus de 50.000 de euro.
Premiile vor fi distribuite pentru câte cinci categorii de probe, la masculin și feminin: sprint și garduri, semifond și fond, aruncări, sărituri, respectiv probe de șosea, probe combinate și ștafete. Valoarea totală a bonusurilor se ridică la 500.000 de euro.
Vedete mondiale la Birmingham
Pe lista finală de înscrieri se află zece campioni mondiali de la Tokyo 2025, între care suedezul Armand „Mondo” Duplantis, la săritura cu prăjina, francezul Jimmy Gressier, la 5.000 m și 10.000 m, portughezul Isaac Nader, la 1.500 m, italianul Mattia Furlani, la lungime, și portughezul Pedro Pichardo, la triplu salt.
De asemenea, vor participa campioni olimpici precum Jakob Ingebrigtsen, la 5.000 m, Duplantis, Miltiadis Tentoglou, la lungime, Keely Hodgkinson, la 800 m, și Iaroslava Mahucih, la săritura în înălțime.
Duplantis, deținătorul recordului mondial la prăjină, cu 6,31 m, este una dintre principalele atracții ale competiției. La start se vor afla și atleți care au stabilit recorduri europene în actualul sezon, inclusiv Jimmy Gressier, Francesco Fortunato, Simon Ehammer, Diane van Es și Klara Lukan.
Întrecerile se vor desfășura pe Alexander Stadium din Birmingham, arena care a găzduit Jocurile Commonwealth-ului din 2022.