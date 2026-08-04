România, cu 13 atleți la Campionatele Europene de atletism de la Birmingham. Bonusuri de 500.000 de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 10:46

România va fi reprezentată de 13 atleți la Campionatele Europene de atletism în aer liber de la Birmingham, competiție programată între 10 și 16 august. Lotul tricolor este format din șase sportive și șapte sportivi.

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