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Sport· 1 min citire
Donald Trump spune că nu a discutat cu Gianni Infantino despre investițiile private în FIFA
Donald Trump și Gianni Infantino
Publicat31 iul. 2026, 22:36
Actualizat31 iul. 2026, 22:37
Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat vineri, la Camp David, că nu a abordat cu Gianni Infantino posibilitatea ca FIFA să ofere participaţii unor investitori externi.
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