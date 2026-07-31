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Donald Trump spune că nu a discutat cu Gianni Infantino despre investițiile private în FIFA

Donald Trump și Gianni Infantino

Donald Trump și Gianni Infantino

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 iul. 2026, 22:36
Actualizat31 iul. 2026, 22:37

Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat vineri, la Camp David, că nu a abordat cu Gianni Infantino posibilitatea ca FIFA să ofere participaţii unor investitori externi.

Declaraţia survine după ce şeful FIFA a anunţat miercuri crearea FIFA Forward Enterprise (FFE), o filială evaluată la aproximativ 20 de miliarde de dolari. FIFA intenţionează să vândă 20% din acţiunile noii companii, pentru a atrage circa 4,2 miliarde de dolari.

Forul mondial al fotbalului a transmis vineri că va continua proiectul de înfiinţare a entităţii comerciale deschise capitalului privat, în pofida criticilor şi a ameninţărilor cu boicotul venite din partea unor naţiuni europene.

Potrivit presei internaţionale, grupul de investitori care ar urma să preia în comun aproximativ 20% din FFE ar fi condus de Thrive Eternal, companie fondată de Joshua Kushner. Acesta este fratele lui Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump.

Donald Trump şi Gianni Infantino au o relaţie apropiată, consolidată în contextul Cupei Mondiale găzduite în această vară de Statele Unite, Canada şi Mexic.

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