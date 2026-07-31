Donald Trump spune că nu a discutat cu Gianni Infantino despre investițiile private în FIFA

Publicat 31 iul. 2026, 22:36 Actualizat 31 iul. 2026, 22:37

Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat vineri, la Camp David, că nu a abordat cu Gianni Infantino posibilitatea ca FIFA să ofere participaţii unor investitori externi.

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