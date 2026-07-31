Federația Română de Fotbal, după accidentul tragic din Argeș:”Suntem alături de clubul Dinamo în aceste momente grele”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 14:39

Federaţia Română de Fotbal a transmis, vineri, un mesaj după tragicul accident rutier în care a fost implicată echipa secundă a clubului Dinamo București, exprimând condoleanțe pentru moartea lui Constantin „Gogu” Covaciu, membru al staff-ului medical al formației, și susținere pentru antrenorul Adrian Ropotan și jucătorii răniți.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre DinamoaccidentConstantin Covaciu