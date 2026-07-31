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Sport· 1 min citire
Federația Română de Fotbal, după accidentul tragic din Argeș:”Suntem alături de clubul Dinamo în aceste momente grele”
FOTO: Arhivă
Federaţia Română de Fotbal a transmis, vineri, un mesaj după tragicul accident rutier în care a fost implicată echipa secundă a clubului Dinamo București, exprimând condoleanțe pentru moartea lui Constantin „Gogu” Covaciu, membru al staff-ului medical al formației, și susținere pentru antrenorul Adrian Ropotan și jucătorii răniți.
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