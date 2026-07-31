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Federația Română de Fotbal, după accidentul tragic din Argeș:”Suntem alături de clubul Dinamo în aceste momente grele”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 14:39

Federaţia Română de Fotbal a transmis, vineri, un mesaj după tragicul accident rutier în care a fost implicată echipa secundă a clubului Dinamo București, exprimând condoleanțe pentru moartea lui Constantin „Gogu” Covaciu, membru al staff-ului medical al formației, și susținere pentru antrenorul Adrian Ropotan și jucătorii răniți.

”Transmitem sincere condoleanţe întregii suflări dinamoviste”

”Federaţia Română de Fotbal este alături de clubul Dinamo Bucureşti în aceste momente grele.

​Am aflat cu durere şi îngrijorare despre accidentul rutier în care a fost implicată echipa secundă a clubului. Gândurile noastre se îndreaptă în primul rând către familia, prietenii şi toţi cei care l-au preţuit pe Constantin „Gogu” Covaciu”, a transmis FRF.

Reprezentanții FRF au transmis ”sincere condoleanţe întregii suflări dinamoviste pentru această pierdere grea”.

”Suntem alături de antrenorul Adrian Ropotan şi de tinerii jucători afectaţi”

De asemenea, instituția și-a exprimat solidaritatea față de antrenorul Adrian Ropotan şi de jucătorii rniți în tragicul accident.

”În egală măsură, suntem alături de antrenorul Adrian Ropotan şi de tinerii jucători afectaţi de acest incident tragic. Le dorim din inimă însănătoşire grabnică, putere şi o recuperare cât mai uşoară tuturor celor care au nevoie de îngrijiri medicale”, a menționat sursa citată.

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