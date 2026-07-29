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Neymar și-a confirmat retragerea de la naționala Braziliei: „Momentul meu de glorie a trecut”

Neymar

Neymar

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 17:05

Neymar a anunțat că nu va mai reveni la echipa națională a Braziliei, respingând astfel speranțele prietenului său Lucas Moura, care îl vedea prezent la Cupa Mondială din 2030.

Atacantul de 34 de ani, legitimat în continuare la Santos, a făcut declarația miercuri, după victoria echipei sale cu Universidad Central, scor 4−2, în barajul pentru Copa Sudamericana. Neymar a intrat pe teren la pauză.

Neymar: „Nu mai am chef de asta”

Lucas Moura afirmase recent, într-un interviu pentru Esporte Record, că încă speră ca Neymar să evolueze pentru Seleção la turneul final din 2030, găzduit de Spania, Portugalia și Maroc. Fostul jucător de la Barcelona și PSG a exclus însă categoric această variantă.

„Îi mulțumesc lui Lucas Moura, dar asta nu se va întâmpla. Cred că momentul meu de glorie în echipa națională a Braziliei a trecut deja. Am scris o pagină de istorie acolo și sunt foarte fericit de asta. Am trăit multe lucruri acolo. Am dat tot sufletul și toată viața mea, m-am luptat mereu pentru tricoul galben, dar cred că nu mai am chef de asta”, a spus Neymar, citat de UOL Esporte.

Neymar și-a încheiat parcursul la reprezentativa Braziliei după Cupa Mondială din 2026, unde Seleção a fost eliminată de Norvegia, scor 1−2, în optimile de finală. Afectat de probleme medicale în ultimele sezoane, el a avut o contribuție limitată la turneul din America.

Cel mai bun marcator din istoria naționalei Braziliei a adunat 80 de goluri în 130 de selecții. La Mondialul din 2026, Neymar a evoluat doar în două reprize scurte, contra Scoției, în faza grupelor, și împotriva Norvegiei, meci în care a redus din diferență din penalty, în prelungiri.

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