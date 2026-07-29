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Sport· 2 min citire
Neymar și-a confirmat retragerea de la naționala Braziliei: „Momentul meu de glorie a trecut”
Neymar
Neymar a anunțat că nu va mai reveni la echipa națională a Braziliei, respingând astfel speranțele prietenului său Lucas Moura, care îl vedea prezent la Cupa Mondială din 2030.
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