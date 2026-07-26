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Sport· 1 min citire

Maraton al solidarității: un român înoată 3 zile și 3 nopți fără oprire

Înotători cu experiență

Înotători cu experiență

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat26 iul. 2026, 10:30
SursăRealitatea PLUS

Sportivul Mihai Badea transformă o provocare extremă într-un gest de solidaritate. După ce anul trecut a înotat 72 de ore fără oprire, acum organizează un festival caritabil pentru a strânge fonduri destinate construirii unui centru pentru copiii cu dizabilități și familiile lor. Anul acesta, înotătorul Alex Nicoară preia ștafeta și va încerca să egaleze recordul.

72 de ore de înot. Provocare dedicată cazurilor caritabile

Alexandru Nicoară va încerca să înoate timp de 72 de ore fără oprire pentru a strânge fonduri destinate construirii unui centru de îngrijire pentru copiii cu dizabilități și familiile acestora. Organizatorii spun că cele 72 de ore simbolizează lupta de zi cu zi a părinților care îngrijesc copii cu dizabilități și care au nevoie, la rândul lor, de momente de odihnă.

Festivalul reunește aproximativ 400 de sportivi din România și din străinătate, care vor participa la probe de înot în ape deschise. Pe lângă competiții, vor avea loc concerte, activități pentru copii și evenimente dedicate comunității.

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