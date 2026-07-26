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Sport· 1 min citire
Maraton al solidarității: un român înoată 3 zile și 3 nopți fără oprire
Înotători cu experiență
Publicat26 iul. 2026, 10:30
SursăRealitatea PLUS
Sportivul Mihai Badea transformă o provocare extremă într-un gest de solidaritate. După ce anul trecut a înotat 72 de ore fără oprire, acum organizează un festival caritabil pentru a strânge fonduri destinate construirii unui centru pentru copiii cu dizabilități și familiile lor. Anul acesta, înotătorul Alex Nicoară preia ștafeta și va încerca să egaleze recordul.
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