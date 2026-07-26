Doliu în sportul mondial. Un fost campion a murit la 38 de ani

Jordan Devey, fost câștigător al Super Bowl alături de New England Patriots, a murit la vârsta de 38 de ani. Soția sa a transmis un mesaj emoționant, iar familia primește sprijin din partea comunității.
Jordan Devey, fost campion Super Bowl, a murit
Lumea fotbalului american este în doliu după moartea lui Jordan Devey, fost jucător în NFL și campion al Super Bowl XLIX alături de New England Patriots. Fostul sportiv s-a stins din viață la vârsta de numai 38 de ani, iar presa americană relatează că decesul a fost provocat de sinucidere.
Vestea a provocat un val de emoție în rândul foștilor colegi, al elevilor pe care îi antrena și al fanilor, care îl descriu drept un profesionist respectat și un om dedicat familiei și comunității.
Mesajul emoționant publicat de soția lui Jordan Devey
Anunțul decesului a fost făcut de soția fostului sportiv, Linsey Devey, printr-o postare publicată pe rețelele sociale chiar în ziua în care cei doi ar fi aniversat 15 ani de căsnicie.
În mesajul său, aceasta a vorbit despre anii petrecuți împreună și despre golul uriaș lăsat de dispariția soțului său.
„Astăzi ar fi fost aniversarea noastră. Am umplut pereții caselor și inimilor noastre cu amintiri, bucurii, lupte și triumfuri. Ai fost eroul nostru și inimile ne dor în absența ta”, a scris Linsey Devey.
Ea a dezvăluit și care au fost ultimele cuvinte pe care Jordan i le-a adresat: „Vorbim curând.”
Familia primește sprijin din partea comunității
După aflarea veștii, prietenii și apropiații familiei au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a-i sprijini pe cei rămași în urmă.
Potrivit organizatorilor, familia se confruntă cu dificultăți emoționale și financiare, iar în doar câteva zile donațiile au ajuns la aproape 90.000 de dolari, dintr-un obiectiv de 200.000 de dolari.
O carieră construită prin muncă și perseverență
Jordan Devey și-a început cariera în NFL în 2013, după ce a semnat cu Baltimore Ravens.
Ulterior, a evoluat pentru mai multe echipe importante din campionatul nord-american, printre care New England Patriots, San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders și Buffalo Bills.
Cel mai important moment al carierei sale a venit în sezonul 2014, când a cucerit Super Bowl XLIX alături de Patriots, într-o echipă condusă de legendarul Tom Brady și antrenorul Bill Belichick.
Și-a dedicat viața tinerilor după retragerea din activitate
După încheierea carierei profesioniste, Jordan Devey a ales să rămână aproape de sport.
În 2024, a devenit coordonator ofensiv și antrenor de quarterback la Eagle High School din statul Idaho, unde a câștigat aprecierea elevilor și a colegilor.
Mulți dintre cei pe care i-a pregătit l-au descris drept un mentor, un lider și un exemplu de disciplină și devotament.
Moartea lui Jordan Devey readuce în atenție sănătatea mintală a sportivilor
Dispariția fostului campion NFL readuce în prim-plan problemele de sănătate mintală cu care se confruntă numeroși sportivi după retragerea din activitate.
În ultimii ani, mai mulți foști jucători din liga profesionistă de fotbal american au vorbit deschis despre depresie, anxietate și dificultățile de adaptare la viața de după sportul de performanță.
Mama fostului sportiv, Leslie Devey, a declarat că bănuiește că fiul său ar fi putut suferi de encefalopatie traumatică cronică (CTE), o afecțiune asociată traumatismelor repetate la nivelul capului și întâlnită în rândul unor foști sportivi din discipline de contact.