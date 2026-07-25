Lando Norris pleacă din pole position la Marele Premiu al Ungariei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 20:20

Lando Norris a obținut pole position-ul pentru Marele Premiu al Ungariei, după ce a fost cel mai rapid, sâmbătă, în calificările de pe circuitul Hungaroring. Pilotul britanic de la McLaren va pleca primul în cursa de duminică.

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