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Lando Norris pleacă din pole position la Marele Premiu al Ungariei

Lando Norris (foto: profimedia)

Lando Norris (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 20:20

Lando Norris a obținut pole position-ul pentru Marele Premiu al Ungariei, după ce a fost cel mai rapid, sâmbătă, în calificările de pe circuitul Hungaroring. Pilotul britanic de la McLaren va pleca primul în cursa de duminică.

Britanicul Lando Norris a reușit, sâmbătă, să obțină pole position-ul în Marele Premiu al Ungariei, după o sesiune de calificări spectaculoasă pe circuitul Hungaroring.

Lando Norris pleacă din pole position la Marele Premiu al Ungariei

Pilotul McLaren l-a devansat în ultimul tur pe compatriotul său Lewis Hamilton, care concurează pentru Ferrari, și a bifat al 17-lea pole position din carieră.

Charles Leclerc, celălalt pilot Ferrari, a încheiat calificările pe poziția a treia și va pleca de pe a doua linie a grilei.

Italianul Kimi Antonelli, de la Mercedes, a stabilit al patrulea timp, însă rezultatul său ar putea fi revizuit. Pilotul este investigat pentru o presupusă încălcare a regulamentului referitor la respectarea steagurilor galbene.

Cursa Marelui Premiu al Ungariei este programată duminică, pe Hungaroring.

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