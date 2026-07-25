Advertising
Advertising
Sport· 1 min citire
Lando Norris pleacă din pole position la Marele Premiu al Ungariei
Lando Norris (foto: profimedia)
Lando Norris a obținut pole position-ul pentru Marele Premiu al Ungariei, după ce a fost cel mai rapid, sâmbătă, în calificările de pe circuitul Hungaroring. Pilotul britanic de la McLaren va pleca primul în cursa de duminică.
Citește și
- 09:50O româncă de 14 ani, campioană europeană la motocross
- 23:32CIO refuză să-l ancheteze pe Gianni Infantino, după acuzațiile privind intervenția lui Donald Trump la Cupa Mondială
- 17:03Andrea Pirlo, aproape de a semna cu naționala Italiei, după ce Guardiola și Ancelotti au refuzat oferta
- 16:13Selecţionerul Spaniei critică dur comportamentul jucătorilor argentinieni după finala Mondialului 2026: „Intolerabil și inadmisibil”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News