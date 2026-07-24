Cum verifici dacă un cazino online este reglementat ONJN

Publicat 24 iul. 2026, 11:27 Actualizat 24 iul. 2026, 13:13

În România, un cazino online poate opera legal doar dacă deține licență de la ONJN, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Această reglementare nu este o formalitate: ea determină dacă platforma respectă reguli de protecție a jucătorului, de plată corectă și de joc responsabil. A ști cum verifici acest lucru te protejează înainte de a-ți crea un cont.

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