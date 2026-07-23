Doliu în lumea fotbalului. A murit George Blay, fost fundaș la Dinamo București și Unirea Urziceni

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 iul. 2026, 16:34

Fostul internațional ghanez George Blay, care a evoluat pentru Dinamo București și Unirea Urziceni, a murit la vârsta de 45 de ani. Vestea dispariției sale a întristat lumea fotbalului.

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