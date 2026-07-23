Doliu în lumea fotbalului. A murit George Blay, fost fundaș la Dinamo București și Unirea Urziceni

Fostul internațional ghanez George Blay, care a evoluat pentru Dinamo București și Unirea Urziceni, a murit la vârsta de 45 de ani. Vestea dispariției sale a întristat lumea fotbalului.
Fotbalul românesc și ghanez, îndoliate după dispariția lui George Blay
Lumea fotbalului este în doliu după moartea fostului fundaș George Blay, fost internațional al Ghanei și jucător care a evoluat în campionatul României pentru Dinamo București și Unirea Urziceni. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 45 de ani, vestea fiind confirmată de jurnaliști din Ghana și ulterior de informațiile publicate de o casă funerară din statul american Maryland.
Dispariția fostului fotbalist a provocat numeroase reacții de regret din partea celor care l-au cunoscut sau l-au urmărit de-a lungul carierei.
A evoluat pentru Dinamo și Unirea Urziceni
George Blay a rămas în memoria suporterilor români pentru perioada petrecută în Liga 1, unde a îmbrăcat tricourile formațiilor Dinamo București și Unirea Urziceni.
Prin evoluțiile sale din defensivă, fostul fundaș și-a construit o reputație de jucător disciplinat și experimentat, contribuind la parcursul echipelor pentru care a evoluat.
Pe lângă experiența din România, George Blay a avut o carieră importantă și în fotbalul ghanez, fiind selecționat și la echipa națională.
Decesul a fost confirmat în Statele Unite
Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, George Blay a murit pe 21 iunie 2026, la vârsta de 45 de ani.
Fostul fotbalist a fost înmormântat pe 18 iulie, în statul american Maryland, unde locuiește una dintre cele mai numeroase comunități de cetățeni ghanezi din Statele Unite.
Până în prezent, cauza decesului nu a fost făcută publică de familie sau de autorități.
Mesaje de regret după dispariția fostului internațional ghanez
Moartea lui George Blay a fost confirmată de mai mulți jurnaliști sportivi din Ghana, care au transmis mesaje de condoleanțe și au evocat contribuția acestuia la dezvoltarea fotbalului din țara sa.
De asemenea, fanii din România și din Ghana și-au exprimat regretul în mediul online, amintindu-și de perioada în care fostul fundaș evolua pe teren și de profesionalismul de care a dat dovadă de-a lungul carierei.
Dispariția lui George Blay lasă un gol în rândul celor care l-au cunoscut, iar fostul fundaș va rămâne în memoria suporterilor drept unul dintre fotbaliștii ghanezi care au scris o parte din istoria fotbalului românesc.