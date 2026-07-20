Campionii lumii au ajuns acasă. Imagini spectaculoase cu eroii Spaniei, întâmpinați ca niște legende la Madrid

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 16:47

Naționala Spaniei, noua campioană mondială la fotbal, a revenit luni în țară, după triumful obținut în finala Cupei Mondiale din Statele Unite. La doar o zi după victoria cu 1-0 în fața Argentinei, delegația „La Roja” a aterizat pe aeroportul Madrid-Barajas, unde începutul sărbătorii a continuat pe pământ spaniol.

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