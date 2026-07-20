Campionii lumii au ajuns acasă. Imagini spectaculoase cu eroii Spaniei, întâmpinați ca niște legende la Madrid

Naționala Spaniei, noua campioană mondială la fotbal, a revenit luni în țară, după triumful obținut în finala Cupei Mondiale din Statele Unite. La doar o zi după victoria cu 1-0 în fața Argentinei, delegația „La Roja” a aterizat pe aeroportul Madrid-Barajas, unde începutul sărbătorii a continuat pe pământ spaniol.
Aeronava companiei Iberia, care i-a adus acasă pe campionii lumii, a atins pista în jurul orei 15:30, pe o vreme perfectă, sub privirile presei și ale forțelor de ordine mobilizate pentru eveniment.
Rodri a coborât primul cu trofeul în brațe
Un detaliu care nu a trecut neobservat a fost micul steag al Spaniei montat deasupra cabinei de pilotaj, simbol al succesului istoric obținut de selecționata lui Luis de la Fuente.
După oprirea aeronavei, ușile s-au deschis sub supravegherea strictă a poliției, iar primii care au pășit pe pista aeroportului au fost selecționerul Luis de la Fuente, căpitanul Rodrigo Hernandez (Rodri), purtând tricoul și șortul echipei naționale, medalia de campion la gât și trofeul mondial în mâini, alături de președintele Federației Spaniole de Fotbal, Rafael Louzán.
O noapte pe care Madridul nu o va uita prea curând
Victoria obținută în fața Argentinei a provocat un val uriaș de entuziasm în întreaga Spanie. Golul decisiv înscris de Ferran Torres în reprizele de prelungire a declanșat explozia de bucurie atât pe stadionul din Statele Unite, cât și pe străzile marilor orașe spaniole.
Imediat după fluierul final, în jurul miezului nopții, zeci de mii de suporteri au ieșit în centrul Madridului pentru a celebra cucerirea celui mai important trofeu din fotbalul mondial.
Piețele Cibeles și Colón au devenit rapid neîncăpătoare, fiind ocupate de o mare de suporteri îmbrăcați în culorile roșu și galben. Steagurile Spaniei au fluturat peste tot, iar atmosfera a fost întreținută de focuri de artificii, rachete de semnalizare, claxoane și vuvuzele.
În zonele special amenajate pentru vizionarea finalei, mii de suporteri au cântat împreună „We Are the Champions”, în timp ce scandările „Campionii!” și „Trăiască Spania!” au răsunat până în zorii zilei.
Suporterii au lăudat jocul echipei lui Luis de la Fuente
Fanii au considerat că succesul obținut în finală a fost pe deplin meritat, remarcând controlul exercitat de selecționata lui Luis de la Fuente asupra jocului și superioritatea la capitolul posesie în fața Argentinei.
Performanța Spaniei a fost privită ca încununarea unui turneu în care echipa a impresionat prin organizare, disciplină și eficiență.
Mesajul unui pilot Iberia a stârnit aplauze la 10.000 de metri altitudine
Entuziasmul provocat de câștigarea Cupei Mondiale s-a simțit chiar și în aer. La bordul unei curse Iberia aflate în zbor în timpul finalei, comandantul aeronavei a transmis un mesaj special prin sistemul de sonorizare, imediat după victoria Spaniei.
„Toți cei aflați la bord suntem, de astăzi, campioni mondiali!”
Anunțul a fost întâmpinat cu aplauze și ovații din partea pasagerilor, care au transformat cabina avionului într-o adevărată tribună.
Madridul se pregătește pentru cea mai mare paradă din ultimii ani
Încă de luni dimineață, echipele de salubritate au început curățarea principalelor bulevarde din capitala Spaniei pentru a pregăti traseul paradei dedicate campionilor mondiali.
Autoritățile au mobilizat importante efective de poliție și jandarmerie pentru dirijarea traficului și asigurarea ordinii publice, în condițiile în care aproximativ un milion de persoane sunt așteptate să participe la festivitățile organizate în Madrid.
Momentul central al zilei este programat pentru această seară, când Rodri, Lamine Yamal și ceilalți jucători ai naționalei vor urca într-un autocar descoperit și vor defila pe principalele artere ale capitalei, înainte ca marea sărbătoare să se încheie în celebra Piață Cibeles.