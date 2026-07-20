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O familie de trei persoane a căzut de la 45 de metri înălțime. Cum s-a produs tragedia?

Tragedie în Germania

Tragedie în Germania

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat20 iul. 2026, 20:06
SursăRealitatea PLUS

O tragedie teribilă a zguduit Germania. O familie de trei persoane, inclusiv copilul, a căzut în gol de la 45 de metri dintr-un turn. În acest context, poliția a venit cu o ipoteză halucinantă. Informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în mod special minorii.

Poliția germană: „Cele trei persoane au sărit voluntar!”

Primele date ale anchetei indică un scenariu cutremurător.

Oamenii legii au transmis că cele trei persoane au sărit în mod voluntar de pe structură și că ipoteza unui accident este exclusă, momentan.

Elementele descoperite de anchetatori la fața locului arată că unul dintre părinți l-a strâns puternic în brațe pe cel mic în momentul în care au făcut pasul în gol de pe platforma aflată la o înălțime de 45 de metri.

Poliția a mobilizat imediat la fața locului o echipă de intervenție în criză, formată din psihologi și consilieri, pentru a le oferi sprijin de urgență martorilor oculari aflați în stare de șoc.

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