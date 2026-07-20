O familie de trei persoane a căzut de la 45 de metri înălțime. Cum s-a produs tragedia?

Publicat 20 iul. 2026, 20:06 Sursă Realitatea PLUS

O tragedie teribilă a zguduit Germania. O familie de trei persoane, inclusiv copilul, a căzut în gol de la 45 de metri dintr-un turn. În acest context, poliția a venit cu o ipoteză halucinantă. Informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în mod special minorii.

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