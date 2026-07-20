Orașul în care șoferii nu mai au voie să își spele mașinile acasă. Restricțiile vin pe fondul secetei severe

Un important oraș european a introdus restricții fără precedent pentru economisirea apei, iar printre măsurile adoptate se numără și interzicerea spălării autoturismelor în afara spălătoriilor autorizate. Decizia face parte dintr-un plan amplu prin care autoritățile încearcă să reducă consumul de apă în contextul unei secete prelungite.
München impune reguli stricte pentru consumul de apă
Autoritățile din München au decis să introducă măsuri de urgență după ce rezervele de apă au fost puse sub presiune de temperaturile extreme și de lipsa precipitațiilor din ultimele luni.
Potrivit presei germane, noile reguli interzic locuitorilor să își spele mașinile acasă, operațiunea fiind permisă doar în spălătoriile auto comerciale, unde consumul de apă este controlat și gestionat eficient.
Restricțiile au intrat deja în vigoare și vor fi aplicate cel puțin până la începutul lunii august, însă autoritățile nu exclud prelungirea lor dacă seceta va continua.
Nu doar spălarea mașinilor este interzisă
Planul de economisire a apei include și alte măsuri menite să reducă risipa.
Locuitorii nu mai au voie să umple piscinele private sau alte bazine de agrement folosind apă potabilă. În plus, fântânile decorative din oraș vor fi oprite pentru a limita consumul.
De asemenea, udarea grădinilor, peluzelor și a altor spații verzi private este interzisă zilnic în intervalul orar 09:00-19:00.
Există însă câteva excepții. Restricțiile nu se aplică terenurilor agricole și forestiere, cimitirelor, bazelor sportive și spațiilor verzi administrate de autoritățile publice.
Amenzi de până la 50.000 de euro
Autoritățile avertizează că nerespectarea noilor reguli poate avea consecințe serioase.
Persoanele care încalcă restricțiile riscă sancțiuni care pot ajunge până la 50.000 de euro, în funcție de gravitatea faptei și de situația constatată de autorități.
Oficialii speră că măsurile vor contribui la reducerea consumului de apă și la protejarea resurselor disponibile în perioada verii.
De ce au fost impuse aceste restricții
Potrivit administrației locale, cantitatea de precipitații înregistrată în ultimele 18 luni a fost mult sub valorile normale, în timp ce temperaturile ridicate au determinat o creștere semnificativă a consumului de apă.
În timpul valului de caniculă din luna iunie, consumul zilnic a depășit 400 de milioane de litri, un nivel considerat îngrijorător de specialiști.
Autoritățile susțin că apelurile adresate populației pentru reducerea voluntară a consumului nu au avut efectul dorit, motiv pentru care au fost adoptate, pentru prima dată în istoria modernă a Münchenului, restricții obligatorii privind utilizarea apei.
Alte măsuri pentru reducerea consumului
Pe lângă interdicțiile impuse populației, administrația locală a decis și oprirea mai multor fântâni ornamentale care consumă cantități mari de apă.
Măsurile vor fi reevaluate la începutul lunii august, iar în funcție de evoluția condițiilor meteorologice și a rezervelor de apă, acestea pot fi menținute sau chiar extinse.
Municipiul München își asigură apa potabilă din districtele învecinate, iar autoritățile spun că protejarea acestor resurse a devenit o prioritate în contextul schimbărilor climatice și al episoadelor tot mai frecvente de secetă.