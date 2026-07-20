Orașul în care șoferii nu mai au voie să își spele mașinile acasă. Restricțiile vin pe fondul secetei severe

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 iul. 2026, 22:54

Un important oraș european a introdus restricții fără precedent pentru economisirea apei, iar printre măsurile adoptate se numără și interzicerea spălării autoturismelor în afara spălătoriilor autorizate. Decizia face parte dintr-un plan amplu prin care autoritățile încearcă să reducă consumul de apă în contextul unei secete prelungite.

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