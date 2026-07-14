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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Vicențiu Iorgulescu, în premieră la Realitatea Plus

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 10:38

Când a decis Vicențiu Iorgulescu să pună capăt carierei de fotbalist și ce a cântărit cel mai mult în această alegere? Află povestea din culisele unei decizii importante, în premieră, la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS, pe Realitatea Plus.

„I-am zis că, dacă îmi dă un metru cub de bani, vin. Iar el, a doua zi, s-a dus la Gino, i-a dus un metru cub de bani și a zis: << Uite, spune-i fratelui tău să vină la antrenamente!>>. Și am jucat pe-acolo mai mult de plăcere. Câștigam acolo mai mult decât băieții din Divizia A.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 17 iulie, de la ora 15:00.

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