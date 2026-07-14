Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Vicențiu Iorgulescu, în premieră la Realitatea Plus

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 10:38

Când a decis Vicențiu Iorgulescu să pună capăt carierei de fotbalist și ce a cântărit cel mai mult în această alegere? Află povestea din culisele unei decizii importante, în premieră, la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS, pe Realitatea Plus.

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