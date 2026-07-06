Culisele Statului Paralel, ediție-eveniment, în această seară la ora 21. George Simion anunță că declanșează procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Începe marea confruntare politică?

Publicat 6 iul. 2026, 16:27 Actualizat 6 iul. 2026, 16:34 Sursă Realitatea PLUS

În această seară, de la 20:55. „Culisele Statului Paralel”, cu Anca Alexandrescu. George Simion anunță că declanșează procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Începe marea confruntare politică?

Distribuie articolul