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Culisele Statului Paralel, ediție-eveniment, în această seară la ora 21. George Simion anunță că declanșează procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Începe marea confruntare politică?

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 iul. 2026, 16:27
Actualizat6 iul. 2026, 16:34
SursăRealitatea PLUS

În această seară, de la 20:55. „Culisele Statului Paralel”, cu Anca Alexandrescu. George Simion anunță că declanșează procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Începe marea confruntare politică?

Dincolo de cutremurul politic din Capitală, dezvăluirile serii vizează jocurile de culise din județul Bihor, unde rețeaua azilelor deținute de familia Pașca ridică semne de întrebare uriașe la adresa sistemului. Realitatea Plus va analiza în detaliu cum a fost învins Ilie Bolojan în justiție și cine sunt personajele din umbră care îl protejează pe liderul politic de la Bihor. Invitații vor pune pe masă documente exclusive care arată cine controlează, de fapt, pârghiile puterii și cine trage sforile în spatele unor instituții cheie ale statului.

O ediție-eveniment plină de analize și întrebări incomode, emisiunea promite să facă lumină în mecanismele ascunse ale „statului paralel”. Telespectatorii vor putea urmări o radiografie completă a momentului politic actual, de la atacul direct lansat împotriva lui Nicușor Dan, până la secretele bine păzite din administrația locală și centrală. Nu ratați „Culisele Statului Paralel”, în această seară, începând cu ora 20:55, doar pe Realitatea Plus.

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