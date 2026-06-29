Turcia blochează o croazieră cu mii de turiști LGBT și le interzice oprirea în porturile sale. „Nava perverşilor schimbă cursul"

Autoritățile turce au decis să nu permită accesul în apele teritoriale ale țării unei nave de croazieră închiriate de compania americană Atlantis, cunoscută pentru organizarea de vacanțe dedicate turiștilor homosexuali.
Decizia a fost luată după un val de petiții adresate președinției Turciei și după numeroase reacții apărute pe rețelele de socializare.
Nava urma să facă două opriri în Turcia în cadrul unui circuit prin Marea Egee, Marea Ionică și Marea Adriatică, însă presa apropiată guvernului susține că itinerariul a fost modificat.
Nava urma să oprească la Kusadasi și Istanbul
Croaziera este programată să înceapă pe 7 iulie, cu plecare din Atena, iar la bord se află aproximativ 2.700 de pasageri, majoritatea homosexuali.
Planul inițial prevedea două escale în Turcia. Prima era programată în portul Kusadasi, unul dintre principalele puncte de plecare pentru vizitarea sitului arheologic de la Efes, scrie Haberler.
Ulterior, nava urma să ajungă la Istanbul, unde era programată să rămână în perioada 8-9 iulie, înainte de a-și continua traseul către Veneția, destinația finală a croazierei, unde ar trebui să ajungă pe 15 iulie.
Presa apropiată guvernului anunță schimbarea traseului
Deși compania Atlantis continuă să afișeze pe site-ul său cele două escale din Turcia, mai multe publicații și posturi de televiziune proguvernamentale susțin că acestea au fost eliminate din itinerariu.
Cotidianul Yeni Safak a prezentat informația sub titlul „Nava perverşilor schimbă cursul”, afirmând că această „croazieră a homosexualilor a atras atenţia tuturor segmentelor societăţii”.
Și postul de televiziune A Haber a relatat că „nava LGBT îşi schimbă cursul”.
Până în prezent, compania Atlantis, cu sediul în Statele Unite, nu a oferit un punct de vedere cu privire la informațiile apărute în presa turcă. De asemenea, autoritățile de la Ankara nu au făcut declarații oficiale pe această temă.
Petițiile și protestele online ar fi stat la baza deciziei
Potrivit presei din Turcia, interzicerea accesului navei în porturile turcești a fost decisă după ce administrația prezidențială a primit numeroase petiții din partea unor cetățeni care s-au opus debarcării pasagerilor.
În același timp, pe rețelele de socializare au avut loc proteste și campanii prin care s-a cerut anularea escalelor programate la Kusadasi și Istanbul.
Cazul este legat și de închiderea celui mai vechi bar gay din Istanbul
Mass-media turcă susține că această decizie are legătură și cu închiderea Clubului Tekyon, considerat cel mai vechi bar gay din Istanbul, măsură anunțată sâmbăta trecută.
Potrivit acelorași surse, localul figura în programul pregătit pentru pasagerii croazierei.
Administratorii clubului resping însă această versiune și afirmă că nu au avut nicio implicare în organizarea croazierei, precizând doar că au lansat o invitație către pasageri pentru participarea la o petrecere.
Organizațiile pentru drepturile LGBT critică autoritățile
Organizația Kaos GL, cea mai importantă asociație din Turcia care apără drepturile persoanelor LGBT, consideră că atât interzicerea accesului navei, cât și închiderea Clubului Tekyon fac parte dintr-o strategie mai amplă.
Reprezentanții organizației susțin că aceste măsuri reprezintă o „politică statală sistematică şi coordonată de eliminare completă a spaţiilor vitale, a vizibilităţii şi a însăşi existenţei persoanelor LGBTI”.