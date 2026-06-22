Cum să reduci temperatura din casă cu până la 4°C fără aer condiționat. Trucul simplu de la fereastră

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 20:26

În perioada verii, când temperaturile depășesc frecvent 35°C și valurile de caniculă devin tot mai persistente, menținerea unei locuințe răcoroase devine o adevărată provocare pentru mulți români. Astfel, aerul condiționat este adesea soluția rapidă, însă nu este întotdeauna cea mai eficientă pe termen lung și asta din cauza consumului ridicat de energie și a disconfortului creat de diferențele mari de temperatură. De aceea, tot mai mulți oameni caută alternative simple și accesibile, iar specialiștii spun că uneori soluția poate fi chiar la fereastră.

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