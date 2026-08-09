Prețul pâinii ar putea crește, grâul s-a scumpit cu 6%

Publicat 9 aug. 2026, 07:27 Sursă Realitatea PLUS

Prețul pâinii ar putea crește pe fondul războiul din Marea Neagră. Grâul s-a scumpit cu aproape 6% într-o singură lună, după intensificarea atacurilor asupra navelor și porturilor.

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