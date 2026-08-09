Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Prețul pâinii ar putea crește, grâul s-a scumpit cu 6%

Pâine

Pâine

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 07:27
SursăRealitatea PLUS

Prețul pâinii ar putea crește pe fondul războiul din Marea Neagră. Grâul s-a scumpit cu aproape 6% într-o singură lună, după intensificarea atacurilor asupra navelor și porturilor.

Ucraina are tot mai multe probleme cu exporturile de cereale, iar Portul Constanța devine o rută importantă pentru mărfurile ucrainene.

România produce mult grâu, dar dacă prețurile internaționale continuă să crească, efectele s-ar putea vedea și la noi.

Costurile mai mari pentru transport, energie și procesare pot ajunge, în final, și în prețul pâinii de la raft. 

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

pretpainecresteregrauscumpire

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe