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Social· 1 min citire
Prețul pâinii ar putea crește, grâul s-a scumpit cu 6%
Pâine
Publicat9 aug. 2026, 07:27
SursăRealitatea PLUS
Prețul pâinii ar putea crește pe fondul războiul din Marea Neagră. Grâul s-a scumpit cu aproape 6% într-o singură lună, după intensificarea atacurilor asupra navelor și porturilor.
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