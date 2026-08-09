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Social· 1 min citire

Majorarea pensiilor, condițiile pentru viitoarea guvernare. Ce documente trebuie să pregătească seniorii și bugetarii

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 07:42
SursăRealitatea PLUS

Social-democrații susțin că pensiile și salariile bugetarilor trebuie să se majoreze începând de anul viitor și transmit că aceste măsuri reprezintă o condiție pentru susținerea unei viitoare guvernări, în ciuda presiunilor constante pentru reducerea deficitului bugetar. Seniorii vor putea obține, în anumite condiții, o majorare a pensiilor, iar salariații vor trece prin schimbări birocratice odată cu noua lege a salarizării.

Seniorii care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 mai pot obține, în anumite condiții, o majorare a pensiei dacă dețin adeverințe care dovedesc că au încasat venituri mai mari decât cele folosite inițial în calcul.

Majorare a pensiei dacă se dovedesc venituri mai mari decât cele folosite inițial în calcul

Aici este vorba la formele de plată în acord global sau cu bucata, premiile și primele, orele suplimentare, inclusiv acele sporuri pentru condiții grele, periculoase și vătămătoare.

Iar în ceea ce privește bugetarii, noua lege a salarizării, va aduce pentru angajații din sectorul public mai degrabă o amplă acțiune de reîncadrare.

Așadar, fiecare bugetar ar trebui să își pregătească o arhivă profesională din care să facă parte contractul de muncă, deciziile de salarizare și de acordare a sporurilor, fluturașii de salariu, adeverințele de vechime, dar și diplomele de studiu.

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