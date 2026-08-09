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Social· 1 min citire
Majorarea pensiilor, condițiile pentru viitoarea guvernare. Ce documente trebuie să pregătească seniorii și bugetarii
Publicat9 aug. 2026, 07:42
SursăRealitatea PLUS
Social-democrații susțin că pensiile și salariile bugetarilor trebuie să se majoreze începând de anul viitor și transmit că aceste măsuri reprezintă o condiție pentru susținerea unei viitoare guvernări, în ciuda presiunilor constante pentru reducerea deficitului bugetar. Seniorii vor putea obține, în anumite condiții, o majorare a pensiilor, iar salariații vor trece prin schimbări birocratice odată cu noua lege a salarizării.
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