România, salvată de vânt: 37% din energie a fost asigurată de eoliene. Exportul, posibil la vârf de seară

Vântul puternic din Dobrogea a schimbat radical balanța energetică a României. După aproape o săptămână în care producția eoliană a fost foarte redusă, țara și-a acoperit sâmbătă seară vârful de consum și a reușit chiar să exporte electricitate. Situația favorabilă s-a menținut și duminică dimineață.
România a reușit sâmbătă seară să acopere integral vârful de consum și să exporte energie electrică, pe fondul creșterii spectaculoase a producției eoliene. Vântul puternic din Dobrogea a ridicat producția turbinelor la aproape 2.500 MW, după mai multe zile în care contribuția acestora fusese marginală.
Sâmbătă, 8 august, în jurul orei 21:30, într-unul dintre cele mai sensibile intervale ale zilei pentru Sistemul Energetic Național, producția totală depășea consumul. România producea peste 7.000 MW, în timp ce consumul se situa la aproximativ 6.500 MW. Diferența a permis exportul a peste 500 MW de energie.
Principala sursă a acestei schimbări a fost energia eoliană. Turbinele din Dobrogea furnizau aproximativ 2.460 MW, respectiv circa 35% din producția internă. În același timp, instalațiile de stocare au contribuit cu câteva sute de MW, un aport important după ieșirea din producție a centralelor fotovoltaice, odată cu lăsarea serii.
Eolienele, principala sursă duminică dimineață
Situația favorabilă a continuat și duminică, 9 august. La ora 07:34, producția totală de energie electrică a României era de 5.623 MW, iar centralele eoliene furnizau 2.076 MW, echivalentul a 36,94% din întreaga producție națională.
La acel moment, mixul de producție era format din:
Eolian: 2.076 MW
Hidrocarburi: 1.232 MW
Cărbune: 787 MW
Nuclear: 684 MW
Hidroenergie: 579 MW
Este o schimbare majoră comparativ cu zilele anterioare, când lipsa vântului a obligat România să importe masiv energie electrică. În anumite intervale de seară, importurile au depășit 2.000 MW.
După zile cu producție eoliană minimă
Revenirea vântului este cu atât mai importantă cu cât începutul lunii august a adus o producție extrem de scăzută din surse eoliene. Datele operative Transelectrica indică o producție medie zilnică de numai 113 MW în 1 august, 173 MW în 2 august, 167 MW în 3 august, 258 MW în 4 august și 171 MW în 5 august.
Actualul aport, de peste 2.000 MW, reprezintă astfel o creștere de ordinul zecilor de ori față de nivelurile înregistrate la începutul lunii.
Respiro temporar pentru sistem
Episodul de vânt puternic vine într-o perioadă dificilă pentru sistemul energetic. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă este oprită din 28 iulie, în contextul nivelului extrem de redus al Dunării, astfel că producția nucleară a rămas la aproximativ 680 MW, asigurată de Unitatea 2.
În același timp, seceta afectează producția hidrocentralelor, iar temperaturile ridicate au menținut un consum ridicat de energie, mai ales seara. În aceste condiții, saltul producției eoliene de la câteva zeci sau sute de MW la peste 2.000-2.500 MW a redus presiunea asupra sistemului și a transformat temporar România din importator în exportator de electricitate.
Situația rămâne însă dependentă de evoluția vântului. O nouă scădere rapidă a producției eoliene ar putea readuce necesarul de importuri la niveluri ridicate.