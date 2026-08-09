România, salvată de vânt: 37% din energie a fost asigurată de eoliene. Exportul, posibil la vârf de seară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 08:25

Vântul puternic din Dobrogea a schimbat radical balanța energetică a României. După aproape o săptămână în care producția eoliană a fost foarte redusă, țara și-a acoperit sâmbătă seară vârful de consum și a reușit chiar să exporte electricitate. Situația favorabilă s-a menținut și duminică dimineață.

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