Vechiul format de buletin nu mai poate fi eliberat

Publicat 9 aug. 2026, 07:35 Sursă Realitatea PLUS

De la începutul acestei luni, românii nu mai pot solicita cartea de identitate în vechiul format, mai exact modelul din 1997. Autoritățile emit acum ori cartea electronică de identitate, ori cartea de identitate simplă, cea de-a doua nefiind dotată cu cip.

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