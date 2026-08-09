Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Vechiul format de buletin nu mai poate fi eliberat
Buletin
Publicat9 aug. 2026, 07:35
SursăRealitatea PLUS
De la începutul acestei luni, românii nu mai pot solicita cartea de identitate în vechiul format, mai exact modelul din 1997. Autoritățile emit acum ori cartea electronică de identitate, ori cartea de identitate simplă, cea de-a doua nefiind dotată cu cip.
Citește și
- 11:43Bărbat de 80 de ani, găsit în munți după opt ore de căutări
- 11:27Energie mai scumpă din toamnă, cu cât vor crește facturile. Cum vor profita șmecherii din domeniu de criza adâncită de Bolojan
- 11:18A doua mașină răsturnată pe Transfăgărășan în ultimele luni. Șoferul ar fi uitat să tragă frâna de mână
- 11:15Bebeluș de 11 luni, pus la volan. Mama bebelușului care a filmat scena are 17 ani
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News