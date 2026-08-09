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Vechiul format de buletin nu mai poate fi eliberat

Buletin

Buletin

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 07:35
SursăRealitatea PLUS

De la începutul acestei luni, românii nu mai pot solicita cartea de identitate în vechiul format, mai exact modelul din 1997. Autoritățile emit acum ori cartea electronică de identitate, ori cartea de identitate simplă, cea de-a doua nefiind dotată cu cip.

Românii care încă dețin vechiul buletin, nu sunt obligați să-l schimbe imediat.

Însă, din 2031, acest tip de carte de identitate nu va mai putea fi folosit ca document de călătorie în statele care fac parte din Uniunea Europeană și din Spațiul Schengen.

Luna aceasta, varianta electronică poate fi emisă în mod gratuit pentru doritori, iar ulterior va costa 70 de lei.

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