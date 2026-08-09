Eclipsa solară de miercuri pune presiune pe sistemul energetic al Europei, afectat deja de caniculă și secetă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 07:06

O eclipsă solară rară, programată săptămâna viitoare, ar putea pune presiune suplimentară pe sistemul energetic european, deja afectat de caniculă, de scăderea debitelor râurilor și de reducerea producției la centrale nucleare, pe cărbune și hidroelectrice.

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