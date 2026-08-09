Eclipsa solară de miercuri pune presiune pe sistemul energetic al Europei, afectat deja de caniculă și secetă

O eclipsă solară rară, programată săptămâna viitoare, ar putea pune presiune suplimentară pe sistemul energetic european, deja afectat de caniculă, de scăderea debitelor râurilor și de reducerea producției la centrale nucleare, pe cărbune și hidroelectrice.
Comisia Europeană arată că unități de producție din Ungaria, România, Slovenia, Franța, Italia și Polonia au fost oprite sau și-au redus activitatea din cauza temperaturilor foarte ridicate. Debitele mici ale râurilor au limitat apa necesară răcirii centralelor nucleare și pe cărbune, iar unele state au fost nevoite să recurgă la importuri de electricitate pentru echilibrarea sistemelor.
Situația este complicată și în Norvegia, unul dintre principalii exportatori de electricitate ai Europei. Rezervoarele hidroelectrice norvegiene au ajuns la cele mai scăzute niveluri din ultimii 303030 de ani, potrivit companiei de analiză Ably Intelligence. Firma estimează că probabilitatea revenirii lor la niveluri normale până la Anul Nou este sub 1%, conform Financial Times.
„Este o situaţie destul de gravă, iar Europa nu pare pregătită”, a declarat Thomas Randgaard Larsen, cofondator al Ably.
Eclipsa poate reduce producția solară
Eclipsa solară de miercuri va fi totală în nordul Spaniei și nord-estul Portugaliei, în timp ce în mare parte din Regatul Unit, Franța și nordul Italiei Soarele va fi acoperit în proporție de peste 90%.
Operatorul spaniol Red Eléctrica estimează că producția de energie solară a țării ar putea scădea cu până la 555 GW, echivalentul a aproximativ 13% din cererea maximă într-o zi obișnuită de miercuri din august.
La nivel european, ENTSO-E, rețeaua operatorilor de transport și sistem, anticipează o diminuare a producției de electricitate de circa 9,7 GW între orele locale 19:15 și 21:30, când eclipsa va ajunge la intensitate maximă. Organizația susține că operatorii sunt pregătiți să compenseze deficitul temporar prin activarea altor surse de energie.
În Marea Britanie, operatorul sistemului electric estimează o reducere de aproximativ 700 MW a producției solare, însă impactul ar putea urca până la 1,3 GW. „Efectele au o amploare geografică considerabilă”, a transmis un reprezentant al operatorului britanic, precizând că, între orele locale 18:00 și 20:00, Luna va acoperi circa 95% din Soare.
Dunărea, vitală pentru regiune
Meteorologii și operatorii de rețea urmăresc atent evoluția precipitațiilor. Ploile prognozate în Austria în weekend ar putea ridica nivelul Dunării, oferind o ușurare statelor din regiune.
În Ungaria, centrala nucleară Paks, cu o capacitate de 2 GW și răcită cu apă din Dunăre, a fost „la câțiva milimetri” de oprire marți seara, potrivit premierului Péter Magyar. Creșterea ulterioară a nivelului apei a permis centralei să rămână în funcțiune.
În România, autoritățile au folosit explozivi pentru a devia apa Dunării spre centrala nucleară de la Cernavodă, măsură care a evitat o oprire completă a instalației.
Și Polonia se confruntă cu probleme: două mari centrale pe cărbune au redus temporar producția sau au oprit unități în această săptămână, din cauza nivelului scăzut al Vistulei. Capacitatea indisponibilă a fost de aproximativ 1,31{,}31,3 GW.
În Franța, trei reactoare nucleare au fost oprite ca urmare a debitelor reduse, deși țara continuă să exporte electricitate. Directorul general al EDF, Bernard Fontana, a anunțat recent un plan de investiții de 8,78{,}78,7 miliarde de euro pentru adaptarea centralelor nucleare și hidroelectrice la temperaturi mai ridicate.
Comisia Europeană afirmă că nu există, deocamdată, riscuri imediate pentru securitatea aprovizionării, însă admite că situația este tensionată. „Urmărim foarte, foarte atent această situaţie, inclusiv evenimentele meteorologice şi evoluţiile privind precipitaţiile”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Executivului european, Anna-Kaisa Itkonen.