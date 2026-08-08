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Ambulanță cu adolescent înjunghiat, redirecționată în Ploiești din cauza Zilelor Orașului. Reacția SAJ Prahova

Ambulanță

Ambulanță

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 19:06

O ambulanță cu semnalele luminoase și acustice pornite care transporta un adolescent de 15 ani, înjunghiat, către Spitalul de Pediatrie Ploiești a fost redirecționată, sâmbătă dimineață, de Poliția Locală, pentru a ocoli centrul orașului închis în contextul organizării Zilelor Ploieștiului. Incidentul a fost filmat și a generat reacții după ce imaginile au apărut online.

În imaginile publicate în mediul online se observă cum autosanitara este împiedicată să continue pe Bulevardul Republicii, deși, potrivit relatărilor din spațiul public, strada nu era ocupată în acel moment.

Ambulanța, oprită la intrarea în centrul Ploieștiului

Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Prahova au transmis că adolescentul fusese preluat de la Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte și urma să fie transferat către Spitalul de Pediatrie Ploiești, singura unitate pediatrică din județ.

„În data de 08.08.2026, SAJ Prahova a primit o solicitare de transfer din partea Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte pentru un pacient de sex masculin, în vârstă de 15 ani, diagnosticat cu o plagă înjunghiată superficială la nivelul toracelui superior, stabil hemodinamic, către Spitalul de Pediatrie Ploiești. În jurul orei 07:00, la momentul la care echipajul medical de urgență a ajuns la intersecția dintre Bulevardul Republicii și strada General Vasile Milea din municipiul Ploiești, acesta a fost oprit și redirecționat de către un echipaj al Poliției Locale Ploiești pe strada Emil Zola”, au precizat oficialii SAJ Prahova.

Adolescentul de 15 ani, transferat de la Vălenii de Munte

Potrivit aceleiași surse, măsura a fost luată deoarece segmentul Bulevardului Republicii dintre strada General Vasile Milea și strada Constantin Dobrogeanu Gherea era blocat.

SAJ Prahova a subliniat că echipajul a folosit sistemele de avertizare sonoră și luminoasă pe tot parcursul deplasării, aspect care reiese și din înregistrarea video distribuită online.

„Viața adolescentului nu a fost pusă în pericol în niciun moment, acesta fiind permanent monitorizat și evaluat de personalul medical pe durata transportului până la unitatea sanitară”, au mai transmis reprezentanții Ambulanței Prahova.

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