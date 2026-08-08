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Social· 2 min citire
Ambulanță cu adolescent înjunghiat, redirecționată în Ploiești din cauza Zilelor Orașului. Reacția SAJ Prahova
Ambulanță
O ambulanță cu semnalele luminoase și acustice pornite care transporta un adolescent de 15 ani, înjunghiat, către Spitalul de Pediatrie Ploiești a fost redirecționată, sâmbătă dimineață, de Poliția Locală, pentru a ocoli centrul orașului închis în contextul organizării Zilelor Ploieștiului. Incidentul a fost filmat și a generat reacții după ce imaginile au apărut online.
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