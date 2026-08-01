Trump continuă retragerea. SUA renunță la conducerea unuia dintre cele mai importante programe militare pentru Ucraina

Statele Unite pregătesc o schimbare majoră în cadrul sprijinului militar acordat Ucrainei. Pentagonul va renunța la conducerea Grupului de Asistență pentru Securitate (SAG-U), structura NATO din Germania care coordonează livrările de armament, instruirea și sprijinul logistic pentru armata ucraineană de la începutul invaziei ruse la scară largă.
Potrivit Politico, conducerea comandamentului va fi preluată de un alt stat membru NATO, cel mai probabil o țară europeană sau Canada. Informația a fost confirmată de un oficial american și de alte trei surse familiarizate cu planul.
Washingtonul își reduce rolul în sprijinul militar pentru Kiev
Decizia este văzută ca un nou semnal al reducerii implicării Statelor Unite în coordonarea ajutorului militar destinat Ucrainei și al transferului de responsabilități către aliații europeni.
Totodată, Washingtonul va pierde o parte din influența pe care o avea asupra modului în care va fi construită și modernizată armata ucraineană în următorii ani.
Măsura se înscrie într-o serie de schimbări promovate de administrația Donald Trump în cadrul NATO.
Un stat european sau Canada vor prelua conducerea
Sursele citate susțin că transferul conducerii ar putea dura până la un an, însă activitatea Grupului de Asistență pentru Securitate nu va fi întreruptă.
NATO va continua să coordoneze programul, iar Comandamentul European al Statelor Unite va rămâne implicat prin intermediul unui adjunct american.
„Preluarea conducerii de către un ofițer european sau canadian ar fi încă un exemplu al faptului că aliații își asumă mai multe responsabilități”, a declarat un oficial NATO, sub protecția anonimatului, deoarece planul nu a fost încă anunțat oficial.
Același oficial a subliniat că „Sprijinul pentru Ucraina rămâne o prioritate majoră”.
La rândul său, Pentagonul a transmis că această schimbare era prevăzută încă de la înființarea structurii.
„SAG-U a fost gândit încă de la început ca o structură temporară”, a transmis Pentagonul într-un comunicat. „Acest demers urmărește ca aliații să preia o parte mai mare din responsabilitate pentru sprijinirea Ucrainei, iar resursele Statelor Unite să fie folosite în acord cu Strategia Națională de Apărare.”
Grupul de Asistență pentru Securitate își are sediul la Wiesbaden, în Germania, și coordonează transportul echipamentelor militare către Ucraina, instruirea militarilor ucraineni și sprijinul logistic oferit acestora.
Administrația Trump continuă reorganizarea structurilor NATO
Retragerea americanilor de la conducerea SAG-U face parte dintr-un proces mai amplu de redistribuire a responsabilităților în cadrul Alianței Nord-Atlantice.
În ultimele luni, Pentagonul a redus numărul ofițerilor americani aflați în poziții-cheie în Europa, a anulat anumite rotații de trupe și analizează diminuarea efectivelor militare americane staționate pe continent.
În același timp, aliaților europeni li s-a transmis că vor trebui să își majoreze cheltuielile pentru apărare dacă vor dori să beneficieze în continuare de același nivel de sprijin din partea Statelor Unite.
În februarie, administrația Trump a anunțat că Marea Britanie va prelua conducerea Centrului de Comandă Comun al NATO din Norfolk, Virginia. Italia va conduce Centrul de Comandă Comun din Napoli, iar Germania și Polonia vor prelua controlul Comandamentului Comun din Brunssum, din Țările de Jos, structură specializată în coordonarea forțelor multinaționale.
Ulterior acestor decizii, Statele Unite au retras brigăzi ale armatei americane aflate prin rotație în România și Polonia. Deși Donald Trump a revenit ulterior asupra retragerii trupelor care urmau să părăsească Polonia, desfășurările inițiale nu au mai fost refăcute.
Actualul comandant își încheie mandatul
General-locotenentul Curtis Buzzard, care conduce SAG-U din a doua jumătate a anului 2024, își va încheia mandatul luni.
Responsabilitățile sale vor fi preluate de general-locotenentul Guillaume Beaurpere, care va coordona ultima etapă a conducerii americane înainte ca structura să fie predată unui aliat european.
Grupul de Asistență pentru Securitate a fost creat în urma summitului NATO de la Washington, desfășurat în iulie 2024, iar planul prevedea încă de atunci ca, la un moment dat, conducerea să fie transferată către statele europene.
Kievul se teme că livrările de armament ar putea încetini
Autoritățile ucrainene privesc schimbarea cu sentimente împărțite.
„Pentru noi, această decizie are mai multe avantaje decât dezavantaje”, a declarat un oficial ucrainean. „Reduce riscurile care ar putea apărea din cauza instabilității politice din Statele Unite și simplifică logistica militară în interesul Ucrainei.”
Există însă și îngrijorări că integrarea completă a comandamentului în structurile birocratice ale NATO ar putea încetini livrarea ajutorului militar către front.
„Nimeni nu poate înlocui capacitățile americane de recunoaștere prin satelit, de identificare a țintelor și de transport greu”, a spus oficialul.
Mesajul transmis aliaților de Pete Hegseth
Planul administrației Trump merge însă mai departe.
La reuniunea miniștrilor Apărării din statele NATO, desfășurată luna trecută la Bruxelles, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, le-a transmis aliaților că trebuie să își asume o parte mai mare din responsabilitățile privind apărarea.
Trump „a fost foarte clar în această privință timp de mulți ani”, a continuat Hegseth. „În timpul a două administrații și pentru mult prea mult timp, NATO a fost un tigru de hârtie și o stradă cu sens unic. Gata.”