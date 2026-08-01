Trump continuă retragerea. SUA renunță la conducerea unuia dintre cele mai importante programe militare pentru Ucraina

Publicat 1 aug. 2026, 21:18 Sursă Politico

Statele Unite pregătesc o schimbare majoră în cadrul sprijinului militar acordat Ucrainei. Pentagonul va renunța la conducerea Grupului de Asistență pentru Securitate (SAG-U), structura NATO din Germania care coordonează livrările de armament, instruirea și sprijinul logistic pentru armata ucraineană de la începutul invaziei ruse la scară largă.

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