Un ONG cere anchetă după criza migranților din Spania. Sosirile în masă, imposibile fără ”acordul autorităților” marocane

Publicat 1 aug. 2026, 21:05 Sursă Agerpres

Asociația Marocană pentru Drepturile Omului (AMDH) a solicitat sâmbătă o anchetă independentă pentru 'a face lumină' în privința cauzelor afluxului fără precedent de migranți între orașul marocan Fnideq și enclava spaniolă Ceuta, relatează AFP.

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