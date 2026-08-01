Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Pompierii români, în misiune în Grecia, pentru stingerea incendiilor - FOTO
Pompierii romani in misiune (ISU)
Pompierii români au ajuns în Grecia și sunt gata să intervină la stingerea incendiilor din Grecia. Modulul național specializat în combaterea incendiilor de vegetație și fond forestier a început sâmbătă activitățile operaționale în cadrul misiunii de prepoziționare.
Citește și
- 14:01Explozie devastatoare într-o mină de cărbune din Pakistan: cel puțin 34 de morți - VIDEO
- 13:11Spania acuză „egoism” în UE și cere reuniune de urgență după tragedia migranților din Ceuta. Zeci de oameni au murit
- 11:09Trump, dezvăluire șocantă despre acordul cu Kievul: Statele Unite pot lua «aproape tot ce vor» din minele Ucrainei”
- 07:22Atac masiv la Kiev: 9 morți și 27 de răniți în al doilea bombardament în 48 de ore
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News