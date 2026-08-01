Pompierii români, în misiune în Grecia, pentru stingerea incendiilor - FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 15:11

Pompierii români au ajuns în Grecia și sunt gata să intervină la stingerea incendiilor din Grecia. Modulul național specializat în combaterea incendiilor de vegetație și fond forestier a început sâmbătă activitățile operaționale în cadrul misiunii de prepoziționare.

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