Cutremur de 4,7 grade lângă Napoli: pene de curent și transport feroviar suspendat

Un cutremur cu magnitudinea 4,7 a lovit vineri seară zona Campi Flegrei, situată în apropierea orașului Napoli, din sudul Italiei. Seismul a provocat pene de curent, a dus la suspendarea unor servicii de tren și metrou și a avariat ușor mai multe clădiri, au transmis autoritățile italiene.
Un cutremur cu magnitudinea 4,7 s-a produs vineri, la ora locală 19:46, în zona Campi Flegrei, la vest de Napoli. Seismul a fost resimțit puternic în oraș și în localitățile din împrejurimi, provocând pene de curent și perturbări ale transportului public.
Seismul a avut epicentrul în zona Campi Flegrei
Potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia, epicentrul a fost localizat în zona Campi Flegrei, la o adâncime de aproximativ 3 kilometri.
Serviciul italian de pompieri a anunțat că au fost semnalate avarii minore la clădiri din Napoli și din zonele limitrofe. Până la momentul transmiterii informației, echipele de intervenție nu primiseră solicitări urgente pentru salvarea sau evacuarea locuitorilor.
Pene de curent și avarii minore la clădiri
Autoritățile locale au suspendat preventiv circulația trenurilor și serviciile de metrou. Presa italiană relatează că seismul se numără printre cele mai puternice înregistrate vreodată în zonă, iar locuitorii unor cartiere au ieșit speriați în stradă în timpul mișcării tectonice, potrivit Reuters.
Campi Flegrei este o calderă vulcanică dens populată, care cuprinde o mare parte din vestul orașului Napoli. Regiunea a înregistrat o intensificare a activității seismice în ultimii ani, ceea ce a determinat autoritățile italiene să își consolideze sistemele de monitorizare.
Trenurile și metroul, suspendate preventiv
Deși cutremurele de intensitate redusă sunt frecvente în această zonă, seismele mai puternice au reactivat temerile legate de o posibilă repetare a crizei seismice de la începutul anilor 1980, când mii de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele.
Italia este afectată periodic de cutremure. În anul 2016, o serie de seisme puternice a devastat zone din regiunile Lazio, Umbria și Marche și a provocat moartea a circa 300 de persoane. Cel mai grav cutremur din ultimele decenii a avut loc în noiembrie 1980, în zona Irpinia din sudul țării, având magnitudinea 6,9. Aproximativ 2.700 de oameni au murit atunci, iar sute de localități au fost devastate.