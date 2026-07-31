Cutremur de 4,7 grade lângă Napoli: pene de curent și transport feroviar suspendat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 23:07

Un cutremur cu magnitudinea 4,7 a lovit vineri seară zona Campi Flegrei, situată în apropierea orașului Napoli, din sudul Italiei. Seismul a provocat pene de curent, a dus la suspendarea unor servicii de tren și metrou și a avariat ușor mai multe clădiri, au transmis autoritățile italiene.

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