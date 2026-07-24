Protest la Sfântu Gheorghe din cauza plăcuțelor bilingve. Decizia primarului a stârnit un nou scandal

Municipiul Sfântu Gheorghe a fost, vineri după-amiază, scena unui protest organizat de Asociația „Calea Neamului”, pe fondul controverselor legate de plăcuțele bilingve cu denumirile străzilor. . Manifestația a avut loc după ce primarul Antal Arpad a anunțat că vechile indicatoare, înlocuite în urma unei hotărâri definitive a instanței, vor fi expuse într-o expoziție permanentă, intitulată „Supraviețuirea spiritului comunismului național al lui Ceaușescu în România democrată”.
Marșul s-a desfășurat în ciuda avizului nefavorabil emis de Primăria Sfântu Gheorghe, iar printre participanți s-a aflat și deputatul AUR Dan Tanasă, cel care a câștigat procesul împotriva administrației locale privind modul în care erau inscripționate plăcuțele bilingve.
Dan Tanasă a criticat decizia autorităților locale
Deputatul AUR a acuzat conducerea administrației locale că încearcă să împiedice organizarea protestului și a susținut că orice cetățean are dreptul să manifeste în orice localitate din România.
"Dacă eşti născut la Iaşi, la Bacău sau la Piatra Neamţ sau locuieşti în Braşov nu ai dreptul să protestezi la Sfântu Gheorghe, în judeţul Covasna. Asta susţine liderul UDMR Covasna, Tamas Sandor, care ieri a sărit în apărarea colegului de partid, primarul din Sfântu Gheorghe Antal Arpad, care a luat decizia să avizeze nefavorabil un marş de protest organizat de doctorul Tîrnoveanu şi Asociaţia "Calea Neamului" (...) Două cozi de topor ale Ungariei, doi xenofobi, doi şovini ne spun nouă, românilor, că nu avem ce să căutăm la Sfântu Gheorghe, în judeţul Covasna (...) Vă spun doar atât că noii, românii, suntem acasă peste tot în România şi nu avem nevoie de aprobarea grofilor de la UDMR să protestăm în România", a declarat Dan Tanasă.
Asociația „Calea Neamului” contestă proiectul expoziției
Președintele Asociației „Calea Neamului”, Mihai Tîrnoveanu, susține că expoziția permanentă pregătită de autoritățile locale transmite un mesaj potrivit căruia comunitatea maghiară ar fi fost persecutată etnic atât în perioada comunistă, cât și după anul 1989.
"Protestez împotriva învinovăţirii românilor! Se investesc 12 milioane euro la Sfântu Gheorghe în "Muzeul comunismului", cu teoria persecuţiei etnice a maghiarilor de către regimul 'naţionalist-comunist' până în prezent (...) Iată unde ajung banii din PNRR şi bugetul local: pentru propagandă antiromânească, desigur dezinformare. Informarea reală este că "naţionalism-comunismul" lui Ceauşescu a fost reprezentat în Covasna exclusiv de către prim-secretari de partid şi primari de etnie maghiară, în toată perioada! 12 milioane de euro ajung oare şi pentru menţionarea bilingvă a numelor şi funcţiilor lor?", a menţionat Mihai Tîrnoveanu.
Ce a decis instanța în procesul privind plăcuțele bilingve
Disputa privind indicatoarele stradale a ajuns în instanță după acțiunea deschisă de deputatul Dan Tanasă.
Judecătorii au stabilit că plăcuțele trebuie modificate astfel încât limba română, ca limbă oficială a statului, să fie evidențiată distinct. Concret, denumirile străzilor vor trebui afișate una sub alta, cu varianta în limba română poziționată deasupra celei în limba maghiară, și nu una lângă cealaltă.
Primarul Antal Arpad spune că va respecta hotărârea
Primarul municipiului Sfântu Gheorghe a declarat că administrația locală va pune în aplicare decizia instanței, însă plăcuțele care vor fi înlocuite nu vor fi casate.
Potrivit acestuia, acestea vor face parte dintr-un traseu expozițional permanent care va lega centrul orașului de viitorul Muzeu al Comunismului. Expoziția va cuprinde și alte elemente care au făcut obiectul unor litigii privind folosirea limbii maghiare în spațiul public.
"Deşi legea nici în acest caz nu este clar de partea autorităţii locale, am decis să nu autorizăm evenimentul (organizat de "Calea Neamului"- n.r..) Să fie clar: România este şi ţara noastră şi nu avem nevoie de provocatori. La Sfântu Gheorghe, maghiarii şi românii trăiesc împreună în pace, iar liniştea şi armonia oraşului nostru sunt printre cele mai de preţ bunuri ale noastre", a scris primarul Antal Arpad pe Facebook.
UDMR Covasna s-a solidarizat cu primarul
Conducerea UDMR Covasna a transmis că sprijină decizia administrației locale și consideră că astfel de acțiuni riscă să afecteze climatul de conviețuire dintre români și maghiari.
"Îi solicităm lui Mihai Tîrnoveanu şi Asociaţiei "Calea Neamului" să înceteze provocările continue îndreptate împotriva comunităţii maghiare! Să respecte liniştea celor care trăiesc aici şi să nu încerce, iar şi iar, să tulbure pacea pe care noi, maghiarii şi românii, am construit-o împreună. Ne-am săturat ca Mihai Tîrnoveanu, originar din Moldova şi stabilit ulterior la Braşov, să vină la noi, în judeţul Covasna, şi să ne spună nouă - secuilor şi românilor - ce şi cum să facem. Nu avem nevoie de provocatori care, în realitate, nu beneficiază de susţinerea comunităţii locale (...) Organizaţia Teritorială Trei Scaune a UDMR susţine pe deplin decizia Primăriei şi sprijină protejarea, prin toate mijloacele legale disponibile, a liniştii, siguranţei şi convieţuirii paşnice a comunităţii oraşului nostru", a scris pe Facebook liderul UDMR Covasna și președintele Consiliului Județean, Tamas Sandor.