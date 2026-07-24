Protest la Sfântu Gheorghe din cauza plăcuțelor bilingve. Decizia primarului a stârnit un nou scandal

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 23:18

Municipiul Sfântu Gheorghe a fost, vineri după-amiază, scena unui protest organizat de Asociația „Calea Neamului”, pe fondul controverselor legate de plăcuțele bilingve cu denumirile străzilor. . Manifestația a avut loc după ce primarul Antal Arpad a anunțat că vechile indicatoare, înlocuite în urma unei hotărâri definitive a instanței, vor fi expuse într-o expoziție permanentă, intitulată „Supraviețuirea spiritului comunismului național al lui Ceaușescu în România democrată”.

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