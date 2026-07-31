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Extern· 1 min citire
Pompierii români intervin în Franța, la un incendiu major în zona Correns
Incendiu în Franța
Pompierii români intervin în Franța pentru stingerea unui incendiu major, în zona localității Correns. Misiunea este desfășurată la solicitarea autorităților franceze, în cadrul mecanismului de cooperare dintre cele două state.
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