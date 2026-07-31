Pompierii români intervin în Franța, la un incendiu major în zona Correns

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 18:32

Pompierii români intervin în Franța pentru stingerea unui incendiu major, în zona localității Correns. Misiunea este desfășurată la solicitarea autorităților franceze, în cadrul mecanismului de cooperare dintre cele două state.

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