Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Pompierii români intervin în Franța, la un incendiu major în zona Correns

Incendiu în Franța

Incendiu în Franța

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 18:32

Pompierii români intervin în Franța pentru stingerea unui incendiu major, în zona localității Correns. Misiunea este desfășurată la solicitarea autorităților franceze, în cadrul mecanismului de cooperare dintre cele două state.

Pomperii români acționează în două sectoare de intervenție

Pompierii români aflați în Republica Franceză acționează, vineri, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de amploare care se manifestă pe mai multe fronturi în zona localității Correns.

Incendiul din Correns se manifestă pe mai multe fronturi

Intervenția are loc la solicitarea omologilor francezi, salvatorii români fiind mobilizați cu mijloacele tehnice din dotare în două sectoare de intervenție, potrivit dispozitivului stabilit de comandantul țării-gazdă.

Vântul puternic, canicula și fumul dens îngreunează intervenția

Misiunea se desfășoară în condiții dificile, pe fondul temperaturilor ridicate, al vântului puternic și al fumului dens produs de flăcările extinse.

Pentru asigurarea autonomiei operaționale, la fața locului a fost alocată și o cisternă cu o capacitate de 30.000 de litri, destinată alimentării cu apă a autospecialelor de stingere.

Pompierii români continuă intervenția alături de echipele franceze, în funcție de evoluția incendiului și de misiunile stabilite de comandamentul local.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

incendiuFrantapompieri romani

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe