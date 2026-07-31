Excluderea Spaniei din Schengen, după invazia migranţilor în Ceuta, nu este posibilă - ANALIZĂ

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 20:00

Excluderea Spaniei din spațiul european de liberă circulație Schengen, cerută de mai multe state UE, nu este posibilă. O astfel de măsură nu este prevăzută de textele europene și nici nu ar fi acceptată de Comisia Europeană, notează AFP.

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