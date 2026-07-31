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Excluderea Spaniei din Schengen, după invazia migranţilor în Ceuta, nu este posibilă - ANALIZĂ

Exod masiv al migranților din Maroc (Profimedia)

Exod masiv al migranților din Maroc (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 20:00

Excluderea Spaniei din spațiul european de liberă circulație Schengen, cerută de mai multe state UE, nu este posibilă. O astfel de măsură nu este prevăzută de textele europene și nici nu ar fi acceptată de Comisia Europeană, notează AFP.

Conform textelor europene, un stat membru în Schengen nu poate fi exclus și nici suspendat din acest spațiu de liberă circulație. Singura măsură prevăzută de codul Schengen este instituirea unor controale temporare și excepționale la granițele dintre statele membre, în caz de „amenințare gravă pentru securitatea internă sau ordinea publică”, măsură care a mai fost aplicată de unele state membre pentru a combate migrația ilegală.

De altfel, în ciuda măsurilor dure cerute și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, oficiali de la Bruxelles au dat de înțeles că ideea excluderii unei țări din Schengen nu ar fi nicidecum agreată de Comisia Europeană.

Un astfel de oficial european a declarat pentru AFP că „înțelege îngrijorările unor guverne”, dar a insistat că prioritatea trebuie să fie în primul rând „securizarea frontierelor externe” ale UE.

Comisia Europeană a ținut să sublinieze, de asemenea, că această criză se limitează la exclava spaniolă Ceuta, situată pe continentul african, fără să fie înregistrate de acolo deplasări secundare ale migranților în interiorul UE.

Italia a fost prima țară care a avansat ideea că spațiul Schengen ar trebui închis pentru Spania, în timp ce în exclava Ceuta, de pe coasta marocană a Africii, soseau migranți al căror număr a crescut în numai o zi, până vineri, de la circa 1.500 la aproximativ 60.000.

Alte state membre ale UE, precum Finlanda, Danemarca și Republica Cehă, au cerut la rândul lor excluderea Spaniei din spațiul Schengen. Șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a afirmat că, împreună cu omoloaga sa italiană Giorgia Meloni, vor „reuni liderii europeni pentru a discuta situația”, potrivit Agerpres.

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