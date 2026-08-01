Spania acuză „egoism” în UE și cere reuniune de urgență după tragedia migranților din Ceuta. Zeci de oameni au murit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 13:11

Criză la frontiere: Spania acuză „egoism” în UE și cere reuniune de urgență după tragedia din Ceuta Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez critică dur atitudinea „egoistă” a unor state din Uniunea Europeană în gestionarea crizei migranților marocani din enclava Ceuta.

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