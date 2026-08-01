Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Spania acuză „egoism” în UE și cere reuniune de urgență după tragedia migranților din Ceuta. Zeci de oameni au murit

Imaginile exodului din enclava spaniolă (Profiemdia)

Imaginile exodului din enclava spaniolă (Profiemdia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 13:11

Criză la frontiere: Spania acuză „egoism” în UE și cere reuniune de urgență după tragedia din Ceuta Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez critică dur atitudinea „egoistă” a unor state din Uniunea Europeană în gestionarea crizei migranților marocani din enclava Ceuta.

Pedro Sánchez critică dur atitudinea „egoistă” a unor state din Uniunea Europeană în gestionarea crizei migranților din enclava Ceuta și solicită convocarea de urgență a miniștrilor de interne ai celor 27 de state membre. Reacția vine după ce cel puțin 67 de migranți au murit încercând să ajungă pe teritoriul spaniol, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Sánchez avertizează, într-o scrisoare transmisă instituțiilor europene, că reacțiile motivate de „prejudecăți, informații false sau interese politice” contravin dreptului european și principiilor de solidaritate.

Franța și Regatul Unit și-au exprimat solidaritatea cu Madridul, însă Parisul a decis să trimită de cinci ori mai mulți polițiști și jandarmi la frontiera franco-spaniolă, ajungând la 334 de efective. Portugalia a anunțat, la rândul ei, întărirea controalelor la frontierele terestre și maritime.

Criza este fără precedent: între 50.000 și 60.000 de migranți au intrat în Ceuta în doar două-trei zile, un număr uriaș raportat la populația locală de 84.000 de locuitori. Autoritățile spaniole confirmă că cel puțin 67 de persoane au murit în încercarea de a traversa granița.

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, afirmă că situația „se stabilizează”, însă avertizează că amploarea crizei impune coordonare europeană imediată. Madridul insistă că solidaritatea între statele UE este esențială pentru gestionarea fluxurilor migratorii și evitarea unor noi tragedii.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

criza ceutaSpaniamigranti maroc

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe