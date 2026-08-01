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Extern· 2 min citire
Spania acuză „egoism” în UE și cere reuniune de urgență după tragedia migranților din Ceuta. Zeci de oameni au murit
Imaginile exodului din enclava spaniolă (Profiemdia)
Criză la frontiere: Spania acuză „egoism” în UE și cere reuniune de urgență după tragedia din Ceuta Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez critică dur atitudinea „egoistă” a unor state din Uniunea Europeană în gestionarea crizei migranților marocani din enclava Ceuta.
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