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Lumea Animalelor· 1 min citire
Jurnalist celebru, atacat de un urs la Băile Tușnad
Urs
Publicat25 iul. 2026, 14:14
SursăRealitatea PLUS
Un celebru jurnalist maghiar a fost atacat de un urs în timp ce se afla la Băile Tușnad la doar 100 de metri de marginea localității. Detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!
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