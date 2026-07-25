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Lumea Animalelor· 1 min citire

Jurnalist celebru, atacat de un urs la Băile Tușnad

Urs

Urs

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 14:14
SursăRealitatea PLUS

Un celebru jurnalist maghiar a fost atacat de un urs în timp ce se afla la Băile Tușnad la doar 100 de metri de marginea localității. Detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Un jurnalist maghiar a fost atacat de urs la Băile Tușnad

Jurnalistul se afla în localitate pentru a realiza o serie de interviuri cu politicieni maghiari.

La final, acesta a mers să alerge în zona de la marginea localității unde a fost atacat de animalul sălbatic.

Bărbatul a povestit pe pagina sa de Facebook cum ursul l-a urmărit din tufișuri fără oprire.

Jurnalistul a reușit să se salveze în ultima clipa în momentul în care a aruncat telefonul mobil spre animal și a început să strige după ajutor.

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