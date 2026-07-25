Jurnalist celebru, atacat de un urs la Băile Tușnad

Publicat 25 iul. 2026, 14:14 Sursă Realitatea PLUS

Un celebru jurnalist maghiar a fost atacat de un urs în timp ce se afla la Băile Tușnad la doar 100 de metri de marginea localității. Detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

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