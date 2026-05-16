Caz șocant: cinci turiști au murit în timpul unei excursii

Sursă: Realitatea PLUS

Cinci oameni au murit în timpul unei excursii într-un dintre cele mai populare destinații turistice din Maldive. Printre victime se numără și o profesoară și cercetătoare la Universitatea din Genova și fiica sa, o tânără de numai 20 de ani.

Cinci turiști au murit în timpul unei excursii

Ceea ce ar fi trebuit să fie o experiență de neuitat , s-a transformat într-un coșmar. O sesiune de scufundare într-o peșteră subacvatică le-a adus sfârșitul celor cinci.

Victimele se aflau la bordul iahtului de scufundări Duke of York și plecaseră să exploreze zona Alimatha, una dintre cele mai cunoscute destinații pentru scafandri din atol, dar nu au mai ieșit niciodată la suprafață.

Cauza morții nu a fost însă stabilită. Ministerul italian de Externe a confirmat moartea celor cinci cetățeni italieni și a anunțat că familiile victimelor primesc sprijin consular prin Ambasada Italiei din Colombo, Sri Lanka.