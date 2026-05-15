Schimbare totală de atitudine a lui Donald Trump față de Taiwan, după vizita din China | VIDEO

Sursă: realitatea.net

Imediat după vizita oficială din Chine, președintele SUA și-a schimbat atitudinea vizavi de relația tensionată dintre Taiwan și China. Donald Trump a pus în vedere că nu se poate vorbi despre o independență a insulei și că armata americană nu străbate jumătate de glob ca să apere Taiwanul.

Avertismentul de la Beijing: Donald Trump trasează „linii roșii” pentru Taiwan

Chiar înainte de a părăsi capitala chineză, președintele american Donald Trump a lansat un mesaj neașteptat de tranșant la adresa autorităților de la Taipei. Într-un interviu acordat postului Fox News vineri, 15 mai 2026, liderul de la Casa Albă a descurajat orice tentativă de proclamare oficială a independenței Taiwanului. Mesajul vine într-un moment de maximă sensibilitate diplomatică, imediat după discuțiile purtate cu omologul său chinez, Xi Jinping, care a menținut o poziție extrem de rigidă în ceea ce privește suveranitatea teritorială a Chinei.

Logica distanței și refuzul unui conflict pe scară largă

Argumentația președintelui american s-a concentrat pe evitarea unui angajament militar automat care ar putea fi declanșat de o decizie unilaterală a Taiwanului. Donald Trump a subliniat că nu dorește ca Statele Unite să fie puse în situația de a parcurge peste 15.000 de kilometri pentru a susține un război generat de o declarație de independență. Această poziție reflectă o viziune pragmatică, liderul SUA precizând clar că Taiwanul nu ar trebui să se bazeze pe sprijinul american ca pe un cec în alb în cazul în care ar alege să forțeze nota în relația cu Beijingul.

Incertitudine privind livrările de armament către Taipei

Dincolo de discursul politic, latura practică a relațiilor de securitate rămâne, deocamdată, în suspensie. Donald Trump a evitat să ofere un răspuns definitiv cu privire la viitoarele vânzări de tehnică militară către Taiwan, menționând că nu a fost luată încă o decizie în acest sens. Deși problema a fost un punct central pe agenda discuțiilor de stat din China, președintele american a ținut să precizeze că dialogul cu Xi Jinping s-a desfășurat fără ca Washingtonul să își asume angajamente ferme într-o direcție sau alta, păstrând o ambiguitate strategică asupra modului în care va evolua asistența militară americană în regiune.