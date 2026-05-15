Livratoare din Ucraina, împinsă intenționat de pe bicicletă într-un stâlp de beton, la Timișoara. Agresorul, căutat de polițiști
Un incident de-a dreptul șocant a avut loc, vineri, pe o stradă din municipiul Timișoara. O femeie din Ucraina, care lucrează ca livrator, a fost rănită după ce a fost împinsă de pe bicicletă de un necunoscut, într-un stâlp de beton.
"La data de 15 mai 2026, în jurul orei 14:20, poliţiştii Secţiei 1 Urbană au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că, pe Bulevardul Regele Ferdinand I din municipiul Timişoara, o femeie, cetăţean ucrainean, livrator în cadrul unei platforme de livrări, ar fi fost implicată într-un incident cu un bărbat necunoscut, în urma căruia aceasta ar fi căzut de pe bicicletă ", a transmis IPJ Timiş.
Victima a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, fiind în afara oricărui pericol
În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru identificarea şi prinderea bărbatului.
