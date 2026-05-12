Celebra mănușă albă purtată de Michael Jackson pe scenă a fost scoasă la licitație. De la cât pornește suma

Una dintre cele mai emblematice piese vestimentare purtate de Michael Jackson revine în atenția colecționarilor. Celebra mănușă albă decorată cu cristale Swarovski, devenită simbol al aparițiilor scenice ale artistului, va fi scoasă la licitație de casa Goldin din New Jersey.

Accesoriul a fost purtat de artist în timpul turneului Victory Tour din 1984 și este legat de unele dintre cele mai memorabile momente din cariera Regelui Muzicii Pop. De-a lungul anilor, mănușa a devenit unul dintre cele mai recognoscibile simboluri din istoria muzicii și parte esențială a imaginii scenice a lui Michael Jackson.

Licitația pornește de la 20.000 de dolari, însă organizatorii estimează că suma finală ar putea fi mult mai mare, având în vedere interesul constant al colecționarilor pentru obiectele personale ale artistului.

Mănușa are deja un trecut impresionant pe piața obiectelor de colecție. În 2009, omul de afaceri Hoffman Ma a cumpărat-o pentru 350.000 de dolari, iar în 2020 a fost revândută pentru peste 100.000 de dolari, potrivit presei internaționale, scrie Libertatea.

Accesoriul a fost creat la începutul anilor ’80 de designerul Bill Whitten și a devenit rapid o piesă definitorie pentru stilul lui Michael Jackson, fiind asociat inclusiv cu celebrul său gest coregrafic de pe scenă.

Potrivit organizatorilor licitației, mănușa este însoțită de eticheta originală a creatorului și de o scrisoare de autenticitate semnată de David Miller, fost angajat al MJJ Productions, care susține că a primit obiectul direct de la artist.

Deși prezintă semne de uzură, inclusiv cristale Swarovski lipsă și urme de machiaj, aceste detalii nu îi reduc valoarea, spun reprezentanții casei de licitații.

În cadrul aceleiași licitații vor fi scoase la vânzare și alte obiecte purtate de Michael Jackson în timpul turneului Bad World Tour, printre care o jachetă cu paiete și o pălărie fedora, accesorii devenite la rândul lor reprezentative pentru imaginea artistului.

Turneul Victory Tour a inclus 55 de concerte și rămâne unul dintre cele mai importante momente din cariera lui Michael Jackson. De-a lungul timpului au existat și speculații privind tensiuni între artist și frații săi, după ce în concerte nu ar fi fost interpretate piese de pe albumul Victory.

