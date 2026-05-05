Încă un lider greu din PNL cere întoarcerea la masa negocierilor după prăbușirea Guvernului Bolojan

Adoptarea moțiunii de cenzură care a dus la căderea Cabinetului condus de Ilie Bolojan a declanșat un nou val de reacții în interiorul Partidului Național Liberal. În acest context tensionat, prim-vicepreședintele Adrian Veștea a intervenit și a transmis că direcția corectă nu este retragerea, ci reluarea discuțiilor politice pentru menținerea partidului la guvernare.

Poziția sa vine într-un moment în care diferențele de opinie din conducerea liberală devin tot mai evidente. Din cei patru prim-vicepreședinți ai formațiunii – Cătălin Predoiu, Adrian Veștea, Ciprian Ciucu și Nicoleta Pauliuc – doar Ciprian Ciucu a susținut fără echivoc continuarea alături de Ilie Bolojan după votul din Parlament. În schimb, ceilalți trei lideri transmit semnale clare că prioritatea trebuie să fie păstrarea PNL în zona puterii.

Guvernul Bolojan, demis cu un scor categoric

Executivul condus de Ilie Bolojan a fost înlăturat marți, după ce moțiunea de cenzură a întrunit 281 de voturi „pentru”, depășind confortabil pragul de 233 necesar pentru adoptare. Rezultatul a produs un șoc politic și a deschis imediat dezbaterea privind direcția pe care trebuie să o urmeze PNL.

În interiorul partidului s-au conturat rapid două curente: unul care pledează pentru continuarea guvernării, invocând nevoia de stabilitate și responsabilitate administrativă, și altul care susține menținerea unei linii alături de Bolojan, fără revenirea la formulele politice anterioare.

Veștea: sprijin pentru Bolojan, dar cu o condiție clară

Într-un mesaj public, Adrian Veștea a ținut să precizeze că îl susține în continuare pe Ilie Bolojan, însă această susținere nu este necondiționată. Liderul liberal subliniază că va merge mai departe alături de fostul premier doar în măsura în care proiectele acestuia sunt utile pentru țară.

„L-am sprijinit pe Ilie Bolojan în toate proiectele sale și voi face, și pe mai departe, același lucru, atâta timp cât am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români”, a transmis Adrian Veștea.

Apel direct pentru reluarea negocierilor

După votul din Parlament, Veștea consideră că partidul trebuie să evite gesturile simbolice și să se concentreze pe soluții concrete pentru a rămâne în actul de guvernare. El pledează deschis pentru discuții cu formațiunile proeuropene.

„După moțiunea de astăzi, consider că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele proeuropene și să identifice soluții pentru a continua guvernarea. Și spun acest lucru mai ales în numele aleșilor locali liberali - primari, președinți de consilii județene, consilieri - care duc, zi de zi, administrația acestei țări mai aproape de oameni”, afirmă Veștea.

Mesajul său se aliniază cu pozițiile exprimate și de Cătălin Predoiu și Nicoleta Pauliuc, ambii susținând ideea că PNL nu ar trebui să părăsească zona guvernării după căderea Cabinetului.

Primarii, în centrul argumentului politic

Adrian Veștea își construiește discursul în jurul impactului pe care deciziile de la nivel central îl au asupra administrației locale. Din perspectiva sa, o eventuală retragere a PNL ar afecta direct activitatea aleșilor din teritoriu.

„Un primar PNL nu este un nume pe o listă. Este omul care răspunde, în comuna sau în orașul lui, pentru fiecare creșă terminată sau neterminată, pentru fiecare drum asfaltat sau lăsat în praf, pentru fiecare proiect cu fonduri europene care merge sau se blochează. Iar acești oameni au nevoie, la centru, de un partid care nu îi abandonează la jumătatea drumului”, a mai transmis prim-vicepreședintele PNL.

Experiența administrativă, invocată ca argument

Fost primar al orașului Râșnov, președinte al Consiliului Județean Brașov și ministru al Dezvoltării, Veștea își fundamentează poziția pe experiența acumulată în administrație. El susține că dezvoltarea reală nu poate fi realizată prin discursuri politice, ci prin proiecte duse la bun sfârșit.

„Am văzut România de jos în sus - din Primăria din Râșnov, din Consiliul Județean Brașov, din Ministerul Dezvoltării. Am învățat un lucru simplu: țara asta nu se construiește din declarații, ci din șantiere terminate și din proiecte duse până la capăt”, afirmă Veștea.

În aceeași linie, acesta susține că rolul liberalilor este să rămână implicați acolo unde se iau deciziile importante.

„PNL este, astăzi, mai mult ca oricând, partidul care livrează. Datoria noastră nu este să ne retragem demonstrativ, ci să ne facem treaba, acolo unde se iau deciziile în țara noastră”, a conchis Adrian Veștea.

Semnale tot mai clare de izolare pentru Bolojan

Declarațiile venite din partea lui Veștea contribuie la conturarea unei imagini în care Ilie Bolojan pare tot mai singur în interiorul conducerii partidului, cel puțin la nivelul pozițiilor exprimate public imediat după căderea guvernului.

Ciprian Ciucu a reacționat diferit, afirmând că „moțiunea suveranistă, antieuropeană a trecut” și că PNL va merge „mai departe cu Ilie Bolojan”. În schimb, ceilalți lideri din prima linie au pus accent pe necesitatea menținerii partidului în centrul deciziei politice.

În aceeași zi, și Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a transmis un mesaj în aceeași direcție, afirmând că „PNL nu pleacă nicăieri” și că locul partidului este „acolo unde se iau decizii pentru români”, poziție care adaugă presiune internă asupra scenariului unei retrageri în opoziție.