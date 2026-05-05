„Delfinii kamikaze”, noua armă din strâmtoarea Ormuz. Șeful Pentagonului: „Nu pot nici confirma, nici nega”

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au generat o nouă serie de controverse după ce oficiali americani au fost întrebați public despre existența unor presupusi „delfini kamikaze” folosiți în operațiuni militare.

Pentagonul nu a oferit un răspuns clar, refuzând să confirme sau să infirme informațiile, în timp ce subiectul a devenit viral în presa internațională.

Întrebarea a fost ridicată în cadrul unei conferințe de presă la care au participat secretarul Pentagonului, Pete Hegseth, și președintele Statului Major Interarme, Dan Caine.

„Nu am auzit de delfini kamikaze… Sunt ca niște rechini cu raze laser?”, a spus Dan Caine, într-o formulare ironică.

Pete Hegseth a completat: „Nu pot nici confirma, nici nega că avem delfini kamikaze, dar pot confirma că ei, armata iraniană, nu au.”

Declarațiile au alimentat și mai mult dezbaterea, fără a clarifica dacă este vorba despre un program real sau despre speculații apărute în contextul tensiunilor regionale.

Informații din presă despre posibile utilizări militare în regiune

La sfârșitul lunii aprilie, publicația The Wall Street Journal, citând surse iraniene, a relatat că Iranul ar lua în calcul utilizarea unor sisteme neconvenționale pentru a contracara blocada americană asupra porturilor sale. Printre acestea ar fi fost menționate, într-un context larg, și animale marine utilizate în scop militar.

Publicația a indicat că, în scenarii ipotetice, ar putea fi luate în calcul mijloace variate de atac împotriva navelor americane din zona Strâmtorii Ormuz.

Ce presupune conceptul de „delfini militari”

Utilizarea delfinilor în scopuri militare nu este o idee nouă. De-a lungul deceniilor, mai multe state au dezvoltat programe de antrenare a mamiferelor marine pentru misiuni subacvatice.

Aceste animale sunt apreciate în special pentru capacitatea lor de ecolocație, viteză și adaptare în mediul marin, fiind folosite în principal pentru detectarea minelor, supravegherea porturilor și identificarea scafandrilor inamici.

Programe militare existente în mai multe state

Atât Statele Unite, cât și Rusia au derulat de-a lungul timpului programe de pregătire militară a delfinilor. În principal, aceștia au fost utilizați în operațiuni de securizare a porturilor și de detectare a dispozitivelor explozive subacvatice.

În timpul războiului din Irak din 2003, delfinii antrenați de SUA au fost folosiți în portul Umm Qasr, unde au contribuit la identificarea unui număr mare de mine marine. Potrivit acestor informații, aceștia nu erau limitați doar la detectarea minelor, ci ar fi putut fi instruiți și pentru atacuri asupra inamicului, inclusiv prin utilizarea de harpoane sau dispozitive explozive.

De asemenea, în 2022 au apărut informații potrivit cărora Rusia ar fi desfășurat delfini antrenați în zona Sevastopol, pentru protecția infrastructurii navale.

Context militar în zona Golfului

În paralel cu aceste discuții, SUA au intensificat operațiunile navale în regiune. Pe 13 aprilie a fost anunțată o blocadă navală a unor porturi iraniene, iar ulterior au fost raportate interceptări de nave comerciale.

Pe 4 mai, autoritățile americane au lansat o nouă operațiune navală, denumită „Proiectul Libertate”, cu scopul de a debloca rutele maritime afectate și de a restabili traficul comercial în zonă.

În acest context tensionat, discuțiile despre sisteme militare neconvenționale, inclusiv despre utilizarea animalelor marine în scopuri de apărare sau atac, au alimentat suplimentar controversele geopolitice.