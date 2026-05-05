Socialiștii europeni, mesaj către PSD după căderea guvernului. Condiție clară pentru noul Executiv
Partidul Socialiștilor Europeni. Foto: Profimedia
Partidul Socialiștilor Europeni (PSE) și-a manifestat marți sprijinul față de 'formarea rapidă a unui guvern pro-european cu o nouă conducere' în România, în urma demiterii guvernului condus de Ilie Bolojan după o moțiune de cenzură, relatează agențiile de presă internaționale.
'PES se menține ferm alături de partidul său membru român, Partidul Social Democrat (PSD), și sprijină formarea rapidă a unui guvern pro-european cu o nouă conducere. Într-un moment de incertitudine politică, România are nevoie de claritate, stabilitate și de o conducere care să răspundă nevoilor cetățenilor săi', a transmis PES într-un comunicat.
De asemenea, formațiunea socialistă europeană a subliniat că asigurarea stabilității 'necesită o abordare constructivă și responsabilă' din partea partidelor politice românești, care se confruntă acum cu o perioadă de incertitudine și negocieri complexe pentru formarea unui nou guvern.
'Construirea unei majorități durabile trebuie să se bazeze pe dialog, pe respect reciproc și un angajament comun de a aduce îmbunătățiri concrete în viața zilnică a cetățenilor', se mai arată în comunicatul PES.
