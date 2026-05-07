Senator PSD: ”Ilie Bolojan a dus economia de gard. A promis reformă și a livrat recesiune”

Mihai Fifor, senator PSD și fost ministru al Apărării, îl acuză pe Ilie Bolojan că politicile de austeritate și reformă ale acestuia au dus la scăderea consumului și la blocarea economiei. „Datele INS sunt devastatoare și demontează complet povestea succesului economic”, a transmis soscial-democratul pe rețelele de socializare.

”Ei, cum e, domnule Bolojan? Și INS minte? Încă o „mare reușită” a reformei Bolojan: România bifează a opta lună consecutivă de scădere a consumului. Iar asta spune totul despre adevărata stare a economiei. Pentru că atunci când consumul se prăbușește, înseamnă că oamenii nu mai au bani, nu mai au încredere și încep să taie din cheltuielile de bază. Exact acolo a dus România „austeritatea luminată” vândută propagandistic de Ilie Bolojan”, a scris Mihai Fifor, joi dimineață, pe pagina sa de Facebook.

Președintele PSD Arad a subliniat că "datele INS sunt devastatoare și demontează complet povestea succesului economic".

”În martie 2026, comerțul cu amănuntul a scăzut din nou față de aceeași perioadă a anului trecut, atât ca serie brută (-2,3%), cât și ca serie ajustată (-3,2%).

Iar pe primul trimestru din 2026 scăderea este și mai gravă: minus 5% ajustat sezonier. Asta după luni întregi în care economia a fost sufocată de tăieri, taxe, blocaje și panică întreținută chiar de la vârful guvernului.

Și mai grav este unde se vede căderea. Produsele nealimentare se prăbușesc cu 7,4% în martie. Asta înseamnă că oamenii au început să renunțe la orice cheltuială care nu ține strict de supraviețuire. Nu mai cumpără. Nu mai investesc. Nu mai consumă”, a mai transmis acesta.

Potrivit senatorului PSD, ”economia reală e în gard. Exact efectul unei politici făcute cu barda, nu cu mintea”.

”Ne-a predicat apăsat "miracolul de la Bihor" că „reforma” va aduce eficiență și dezvoltare. În realitate, reforma lui Bolojan a adus frică, blocaj și recesiune. A lovit în firmele românești, a tăiat consumul, a omorât încrederea și a împins economia într-o spirală periculoasă. Iar acum vedem nota de plată: opt luni consecutive de contracție a consumului, scăderea puterii de cumpărare și o economie care gâfâie tot mai evident.

Cum era, domnule Bolojan, cu discursurile despre „disciplină” și „responsabilitate”? În traducere, asta a însemnat sărăcirea populației și înghețarea economiei. Pentru că este foarte ușor să te lauzi cu austeritatea când factura o plătesc românii, antreprenorii și economia privată”, a transmis fostul ministru.

”Bolojan a promis reformă și a livrat recesiune”

Totodată, oficialul a menționat că Ilie Bolojan a promis reformă și eficiență, însă a livrat recesiune și blocaj.

”Bolojan a promis reformă și a livrat recesiune. A promis eficiență și a produs blocaj. A promis modernizare și a reușit performanța de a transforma România într-o economie paralizată de nesiguranță și lipsă de perspectivă.

Iar adevărul nu mai poate fi ascuns în conferințe de presă și sloganuri sterile: când consumul scade opt luni la rând, țara nu se reformează. Țara se afundă”, a conschis Mihai Fifor.