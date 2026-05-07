România, gazda unui eveniment-cheie al NATO. Simpozionul anual privind amenințările hibride, în premieră la București

România își consolidează rolul în arhitectura de securitate euroatlantică, devenind pentru prima dată gazda unui eveniment major dedicat combaterii amenințărilor hibride. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, joi, organizarea la București a Simpozionului Anual al NATO pe teme hibride (NATO Annual Hybrid Symposium), în perioada 15–16 octombrie.

Evenimentul, considerat cel mai important forum de profil al NATO, va reuni la București oficiali și experți din statele membre.

„Obiectivul central al întâlnirii NATO de la București este coordonarea strategiilor de răspuns la amenințările hibride și consolidarea rezilienței colective în fața acțiunilor de destabilizare care vizează spațiul euroatlantic. Găzduirea acestui simpozion la București confirmă statutul României de hub de expertiză, iar decizia reflectă încrederea de care se bucură România în cadrul Alianței”, a transmis MAE.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a subliniat că discuțiile despre apărarea democrației și soluțiile de securitate ale NATO vor fi esențiale

„Amenințările hibride nu cunosc frontiere și trebuie să creștem capacitatea de a ne apăra, precum și consecințele pentru cei care ne amenință siguranța astfel. România devine un nod important în dezbaterile despre reziliență. Suntem țară gazdă a Centrului Cyber al Uniunii Europene (ECCC) și, din această poziție, putem să facilităm și convergența strategică între UE și NATO pe acest domeniu. Este esențial să discutăm despre apărarea democrației și a infrastructurii critice chiar aici, la București, pentru soluții de securitate pentru întreaga Alianță”, a transmis șefa de la Externe.