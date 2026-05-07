Ilie Bolojan, mesaj pentru liberali: Știu că nu va urma o perioadă ușoară

Ilie Bolojan a transmis joi un mesaj amplu colegilor liberali, după moțiunea de cenzură în urma căreia Guvernul pe care îl conducea a fost demis. Într-o postare pe Facebook, acesta vorbește despre deciziile grele ale partidului, despre ruptura de PSD și despre „recâștigarea demnității” PNL. Totodată, Bolojan spune că știe că nu va urma "o perioadă ușoară" pentru partid.

Ilie Bolojan, aflat pe picior de plecare de la Palatul Victoria și contestat chiar de unele voci din partid , le-a transmis colegilor săi un mesaj de mobilizare, evocând atât momentele bune, cât și cele dificile prin care a trecut partidul. El afirmă, astfel, că PNL a fost pentru el „a doua familie” și că experiența în administrație i-a consolidat convingerea că modernizarea unei comunități este imposibilă fără „o amprentă liberală”.

Totodată, Bolojan a rememorat două momente decisive din istoria recentă a partidului. Primul este legat de ședința conducerii PNL din 2021, de la Vila Lac, când- spune el - alianța cu PSD a fost validată printr-o procedură forțată: „Cîțu trage concluzia că diferența dintre cei prezenți și cei care au votat împotrivă înseamnă un vot pentru alianța cu PSD”.

Despre decizia PNL de a rupe coaliția cu PSD: „Am separat apele. S-au limpezit”

Al doilea moment evocat este legat de ședința extinsă a conducerii PNL din această săptămână, după votul din Palrament pe moțiunea de cenzură depusă de PSD, AUR și PACE. Bolojan spune că a supus votului ieșirea de la guvernare și intrarea în opoziție : „50 de colegi au ridicat mâna. Nicio mână împotrivă. 4 nu au votat.”

El a subiniat că, spre deosebire de anul 2021, decizia a fost luată „în biroul de conducere al PNL, nu în alte birouri”, iar partidul „și-a recâștigat respectul de sine”.

Apel la reconstrucție și responsabilitate

Bolojan a admis că urmează o perioadă dificilă, dar spune că PNL „a ales drumul bun” și că va lucra alături de colegi pentru ca partidul să redevină o forță politică în care românii să își pună speranța.

El și-a încheiat mesajul cu un apel la valori și responsabilitate: „Un partid care poate greși, dar care nu își abandonează niciodată țara. Un partid care nu fuge în fața responsabilității.”

„Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a mai transmis Ilie Bolojan.