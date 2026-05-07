Controale extinse la Jilava și Sintești: Garda de Mediu Ilfov intensifică acțiunile împotriva arderilor ilegale și gestionării neautorizate a deșeurilor

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Ilfov, în colaborare cu reprezentanți ai Jandarmeriei, au desfășurat miercuri, 6 mai 2026, o amplă acțiune de control în localitățile Jilava și Sintești, vizând combaterea activităților ilegale din domeniul gestionării deșeurilor.

Acțiunea a avut ca scop identificarea și sancționarea persoanelor implicate în depozitarea, arderea sau valorificarea neautorizată a deșeurilor, practici care afectează grav mediul și sănătatea populației. Controalele au vizat atât amplasamente, cât și persoane fizice suspectate de implicare în activități ilegale desfășurate în mod organizat.

Printre principalele nereguli constatate se numără arderea și îngroparea ilegală a deșeurilor provenite din dezmembrări auto și alte activități economice, colectarea și valorificarea fără autorizație a materialelor feroase și neferoase, precum și abandonarea deșeurilor în scopul reducerii volumului acestora.

Pentru desfășurarea operațiunii au fost mobilizați 11 comisari ai Gărzii de Mediu, sprijiniți de 30 de jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Ilfov și al Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești. Autoritățile subliniază că astfel de acțiuni vor continua, în vederea descurajării fenomenului și destructurării grupărilor implicate în comerțul ilegal cu deșeuri.

Reprezentanții Gărzii de Mediu atrag atenția asupra necesității modificării cadrului legislativ actual, astfel încât activitățile ilegale din acest domeniu să fie mai eficient prevenite și sancționate. Aceștia consideră că lacunele legislative permit perpetuarea unor „afaceri” ilegale care generează profituri semnificative în detrimentul mediului.

Acțiunea de miercuri vine în continuarea unei serii extinse de controale desfășurate începând cu anul 2022. În urma acestora, comisarii au confiscat sute de tone de deșeuri, au întocmit peste 15 sesizări penale individuale și una colectivă, precum și au indisponibilizat 18 mijloace de transport utilizate în activități ilegale.

Autoritățile reamintesc că faptele precum incendierea, abandonarea sau eliminarea deșeurilor în spații neautorizate constituie infracțiuni și pot fi pedepsite cu închisoare de la unu la cinci ani, conform legislației în vigoare.

Garda Națională de Mediu Ilfov a transmis mulțumiri Jandarmeriei Române pentru sprijinul acordat și subliniază importanța cooperării interinstituționale în combaterea infracțiunilor de mediu.