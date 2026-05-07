Mircea Abrudean, despre aderarea României la OCDE: ”Este cel mai important obiectiv de țară acum, nu este negociabil și este transpartinic”

Sursă: Realitatea.Net

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, joi, că aderarea României la #OCDE este cel mai important obiectiv de țară acum, ”nu este negociabil și este transpartinic”.

”Aderarea României la #OCDE este cel mai important obiectiv de țară acum, nu este negociabil și este transpartinic.

La Reuniunea semestrială de primăvară a Rețelei Internaționale pentru Educație Financiară a OCDE, organizată de Banca Națională a României, am vorbit despre rolul Parlamentului României în procesul de aderare la Organizație, esențial, tocmai din perspectiva acestei armonizări legislative și a adoptării modificărilor necesare pentru alinierea la standardele OCDE”, a scris Mircea Abrudean pe pagina sa de Facebook.

Președintele Senatului a subliniat că Parlamentul joacă rolul de promotor al obiectivului de aderare al României la OCDE.

”În același timp, Parlamentul joacă rolul de promotor al obiectivului de aderare, la nivelul opiniei publice din România, inclusiv prin înființarea Comisiei parlamentare comune pentru Aderarea la OCDE.

Pentru investitori, un cadru legislativ armonizat cu standardele europene - transparent și previzibil - oferă încrederea de care au nevoie atunci când își analizează planurile de dezvoltare. Iar acest lucru aduce nu doar capital, ci și tehnologie și inovație - elemente esențiale pentru o creștere economică sustenabilă”, a mai spus liberalul.