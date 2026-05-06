Crimă în București, în plină stradă. Victima a murit la spital, după ce a fost înjunghiată

Conflict cu deznodământ tragic, în Sectorul 4 din București. Un bărbat a murit la spital după ce a fost înjunghiat în urma unei răfuieli cu câțiva cunoscuți. Trei bărbați au fost ridicați de polițiști și duși la audieri. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional.

Potrivit martorilor, patru bărbați ar fi consumat alcool, iar în drum spre casă între ei ar fi izbucnit un conflict. La un moment dat, unul dintre ei, iritat de discuția aprinsă, ar fi scos un cuțit și l-ar fi lovit pe prietenul său în zona umărului, potrivit BNG.

La fața locului au intervenit echipaje SMURD și polițiști. Victima era conștientă și a primit îngrijiri medicale înainte de a fi transportată la spital.

Între timp, doi dintre cei trei bărbați care îl însoțeau au fugit. Unul a fost găsit pe o stradă din apropiere și dus la secție, iar celălalt a fost descoperit ascuns într-o debara. Al treilea suspect a rămas la locul incidentului și a fost încătușat. Ceilalți doi au fost, de asemenea, identificați rapid și duși la audieri.

Ulterior, medicii au anunțat că bărbatul înjunghiat a murit la spital, iar ancheta a fost schimbată din tentativă de omor în crimă.