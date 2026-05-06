Percheziții de amploare în Botoșani: suspiciuni de corupție legate de atribuirea locurilor de veci

Anchetă de amploare în municipiul Botoșani, unde polițiștii au desfășurat miercuri mai multe percheziții într-un dosar ce vizează presupuse fapte de corupție. Printre instituțiile vizate se numără și Direcția Servicii Publice Botoșani, aflată în subordinea autorităților locale.

Descinderi în mai multe locații

Potrivit datelor furnizate de IPJ Botoșani, au fost efectuate 12 percheziții în județ, atât în municipiul Botoșani, cât și în localitățile Mihai Eminescu, Vlădeni și Curtești.

Anchetatorii au vizat sediul instituției publice, dar și patru firme și locuințele unor persoane suspectate că ar fi implicate în activități ilegale.

Cinci suspecți, duși la audieri

În urma acțiunii, cinci persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. Acestea sunt suspectate că ar fi primit bani pentru a interveni în atribuirea locurilor de veci din cimitire.

Concret, anchetatorii susțin că persoanele implicate ar fi redistribuit locuri de veci către alte persoane decât cele care dețineau legal concesiunile. De asemenea, există suspiciuni că ar fi permis unor constructori să ridice monumente funerare în condiții preferențiale.

Acuzații grave: mită și abuz în serviciu

Dosarul penal vizează infracțiuni precum luare de mită, dare de mită și abuz în serviciu. Ancheta este în plină desfășurare, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili întreaga rețea și amploarea faptelor.

Reprezentanții IPJ Botoșani au precizat că acțiunea face parte dintr-o investigație mai amplă privind posibile practici ilegale în administrarea locurilor de veci.